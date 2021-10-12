UNIQLO X Theory百褶裙爆紅！　日妞忙著搶「這件聯名上衣」美炸

記者王則絲／台北報導

UNIQLO近日話題滿滿，除了UNIQLO TAIPEI全球旗艦店的開幕，新任代言人徐若瑄也曝光露面，早先記者會上她穿著新品造型，身上的百褶裙簡直被問翻了，原來正是出自「UNIQLO X Theory」秋冬聯名系列的單品，而除了徐若瑄的百褶裙，日妞們近日也一窩蜂搶購Theory聯名的「這件上衣」，以下一起來看看本季必敗的單品還有哪些。

▲徐若瑄示範新品造型被問翻。（圖／品牌提供）

UNIQLO與紐約時尚品牌Theory已數度合作，以往多以男裝為主，不過在這一、兩年加入女裝設計後佳評如潮，2021秋冬「UNIQLO X Theory」再度登場，早先由徐若瑄所示範的百褶裙正是來自此系列，俐落的垂墜度非常優秀，隨著步伐飄起時更漂亮。

▲UNIQLO x Theory 細褶一片裙。（圖／品牌提供）

除了百褶裙，自「UNIQLO X Theory」秋冬系列發售後，日本女生們都紛紛入手這款「拉鍊上衣」，素面、挺版剪裁的衛衣看似普普通通，但是側邊的拉鏈開衩設計別出心裁，成為低調中的亮點，一個側身就能拉長視覺比例，同時能遮肚又能遮臀，修飾效果很好。

最後的必敗單品當然就是秋冬外套，本季「UNIQLO X Theory」將招牌的特級輕羽絨製成了長版背心，採用橫向的波浪絎縫擺脫老氣，多的是滿滿的街頭風；另一款「BLOCKTECH防風雨大衣」同樣跟從本季的純黑步調，寬版直筒的剪裁搭配連帽外套，長度及膝，份量感十足，只有一個帥字形容。

▲UNIQLO x Theory 特級極輕羽絨 長版背心、BLOCKTECH 防風雨大衣。（圖／品牌提供）

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