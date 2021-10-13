3星座「戀愛眼光準」從沒失誤！　第一名穩嫁潛力股最會看人

▲「戀愛眼光超準」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）



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談戀愛眼光很重要，有些人常常看走眼遇到渣男渣女，但仍有少部分眼光精準獨到，幾乎不會看錯人，不光要選擇性格合適的另一半，有潛力且走得長遠更是不可或缺的一大原則，以下就揭曉「戀愛眼光超準」星座Top 3 ，看看你上榜了沒。

Top 3 處女座

處女座的眼光不光高還很準確，他們對愛情相當有信心，一開始就已經知道自己需要和想要什麼樣的對象，若是不滿足條件根本不會開始，所以更談不上什麼戀情失敗。處女經營感情就和工作一樣，賭上全部也要收穫幸福，只要被處女認可，基本上就是潛力股，簡直是挖寶專家。

Top 2 金牛座

金牛座不太會被感情蒙蔽雙眼，浪漫和甜言蜜語對他們來說都只是浮雲，對於金牛而言，感情會附加許多連帶條件，如果對方能夠支撐起兩個人的未來，那麼就有走下去的可能，而且金牛也會定下心來和對方過日子，反之如果沒有結果，那麼金牛根本不會留戀，看得比誰都透徹。

Top 1 摩羯座

摩羯座屬於非常實際的星座，遇到的另一半往往是潛力股，他們在一開頭就會分別出這個人究竟值不值得交往，愛錯和看錯不太會出現在摩羯身上，而且摩羯對自己要求很高，不需要朋友幫忙看人，自己就已經有想法了。其實摩羯的感情都走得很久，因為他們會務實規劃未來，選擇一個可陪伴自己長久的戀人，若是玩玩千萬別找摩羯，他們不想浪費時間。

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