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HUBLOT面盤上貼金　獨一無二圖案不怕撞錶

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▲▼ HUBLOT,Bell & Ross 。（圖／記公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang黃金結晶體腕錶，39毫米款883,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

去年HUBLOT（宇舶）推出首只面盤帶有黃金結晶體的腕錶--經典融合系列黃金結晶體腕錶，今年迎來酒桶型Sprit of Big Bang款式，同樣融合中國的戧金和日本的沉金繪法，在黑色面盤上呈現黃金結晶聚合的獨特圖騰，每一款都是獨一無二之作。

▲▼ HUBLOT,Bell & Ross 。（圖／記公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang黃金結晶體腕錶，42毫米款916,000元。

HUBLOT精選優質黃金結晶體放置於Sprit of Big Bang黑色面盤上，為了避免產生氣泡，反覆塗上20層獨家專利透明漆料過程中，必須在真空環境下製成，最後黃金結晶面盤經過抛光打磨展現光滑質感，配上黑色陶瓷錶殼，對比色調非常亮眼，共有錶徑39毫米與42毫米款式。

▲▼ HUBLOT,Bell & Ross 。（圖／記公關照）

▲Bell & Ross限量99只的BR 05 Skeleton Gold腕錶，1,150,000元。（圖／Bell &Ross提供）

Bell & Ross近日推出限量99只的BR 05 Skeleton Gold腕錶，也強調其黃金含量，整只錶用上155克黃金，打造從錶殼到鍊帶都是18K玫瑰金材質錶款，完美的幾何線條曲面和角度確保錶款能與手腕貼合，展現霸氣又華麗的運動風格。

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, Bell & Ross

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