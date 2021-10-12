IKEA推「振興促銷」打3折　雙人被套組500元有找

▲IKEA以振興為名推活動與單品促銷，圖內NÄBBIG竹製收納盒原價599元、優惠價389元。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

振興話題發燒，IKEA也搶搭列車，推出「振興加碼好禮包」活動，消費滿額送限量贈品或500元抵用券，還推出30項商品特價3折起，雙人被套組不到500元，小型雙人泡棉床墊2,000元有找，全部不用用到五倍券都可享優惠。iloom則直接推五倍券優惠，最高可折2萬元。

▲SMALFRÄKEN雙人被套組，原價799元，特價499元。

看準現在五倍券振興話題熱，IKEA也推「免五倍券」購物優惠，從10／14至10／31期間，IKEA會員卡友購買家具、家飾品，單筆消費滿1,500元，就可獲得價值39元的BERGENES手機／平板電腦架，限量40,000份；滿5,000元再加送IKEA商品抵用券500元。

▲MALFORS小型雙人泡棉床墊，原價4,990元，特價1,990元。

針對此項優惠活動，另加碼超過30項精選好物優惠3折起，矚目商品包括SMALFRÄKEN雙人被套組，以「可再生棉花」製成，號稱透氣還可吸收濕氣，原價799元，特價499元；MALFORS小型雙人泡棉床墊，原價4,990元，特價1,990元。還有本季新品LUKTJASMIN雙人被套組，原價1,990元、特價1,290元。

▲LUKTJASMIN雙人被套組，原價1,990元、優惠價1,290元。

南韓家居品牌iloom，日前則釋出針對五倍券的消費優惠，從10/8起持五倍券至iloom怡倫家居實體門市消費，憑紙本五倍券不限金額即享9.7折，持實體與數位券，消費滿3萬元，使用3,000元五倍券，可現折4,500元；消費滿5萬元，使用5,000元五倍券，可現折9,000元；消費滿10萬元，使用1萬元五倍券，可現折2萬元。

▲iloom推出五倍券方案，有難得的折購優惠。（圖／iloom提供）

居家通路HOLA則針對特力愛家卡會員，從10／8至10／24，到HOLA單筆支付5,000元現金，可換5500點特力振興金，之後可再持紙本五倍券任一張，支付共5,000元可再換「HOLA振興電子折價券5,500元」，於HOLA消費無低消與使用限制，等同僅需花一張紙本五倍券，儲值滿額可多賺500元。