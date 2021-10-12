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「翹臀珍」首映會激吻小班、腹肌炸裂搶風頭　網：還以為她有演

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記者王則絲／台北報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）舊情復燃後愛得高調，近日珍妮佛羅培茲陪班艾佛列克出席電影《The Last Duel最後的決鬥》美國首映會，她穿著一身中空禮服大秀不科學腹肌，已經夠吸睛，兩人更在背板前直接激吻放閃，搶盡了電影以及主角們的風頭，讓網友都疑惑了：「不說還以為她有演。」

▲Jennifer Lopez珍妮佛羅培茲。（圖／達志影像）

▲班艾佛列克、珍妮佛羅培茲出席電影首映會。（圖／達志影像）

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克（簡稱小班）復合後，兩人到哪都黏TT的模樣頻登外媒八卦版面，與電影行程滿檔的小班交往，珍妮佛羅培茲早已多次陪伴現身各大映會，替男友的作品製造不少話題、幫忙宣傳。

這回珍妮佛羅培茲再次伴著小班出席活動，為麥特戴蒙、茱蒂康默與亞當崔佛主演的《最後的決鬥》美國首映會，而其實這次小班僅是配角，但她依然盛裝出席。珍妮佛羅培茲穿著Herve Leger的兩截式禮服，上衣緊裹著胸線下緣，秀出緊實的腹肌線條，完美的曲線以及招牌翹臀，完全看不出是52歲的體態。

▲Jlo、班艾佛列克。（圖／翻攝自IG）

▲Jlo、班艾佛列克。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲大秀腹肌線條，正面、背面零死角。（圖／翻攝自IG@jlo）

光是帶著珍妮佛羅培茲現身就已經夠吸睛了，小班與珍妮佛還當著鏡頭激吻，甜蜜的氛圍溢於言表，兩人看起來超幸福，幾乎搶走了整場映會的焦點，讓網友們歪樓：「不說還以為Jlo有演」、「他們是男、女主角嗎？」不過珍妮佛羅培茲令人驚艷的身材還是備受讚譽：「她的身材曲線真的太棒」、「Jlo的腹肌、狀態都太逼人。」

▲Jennifer Lopez珍妮佛羅培茲。（圖／達志影像）

▲珍妮佛羅培茲、班艾佛列克於鏡頭前擁吻放閃。（圖／達志影像）

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, Jlo, 翹臀珍, 班艾佛列克, Ben Affleck, 放閃, 腹肌

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