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月相機械女錶好看又好搭　浪琴優雅或俐落風任選　

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▲▼Longines,Oris 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女錶，90,300元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）以機械錶著稱的Master巨擘系列，2年前為男士推出月相錶大受好評，趁勝追擊也為女性設計專屬錶款，將此複雜功能裝配在34毫米的女錶上，並可選擇搭配紅色、藍色、褐灰色皮革錶帶或不鏽鋼鍊帶，讓女性能擁有一只時尚又好搭的功能機械錶。

▲▼Longines,Oris 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相鍊帶錶，90,300元。

▲▼Longines,Oris 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列藍色太陽紋面盤月相女錶，88,500元。

Master巨擘系列月相女錶的焦點落在面盤6時位置，同時顯示月相與指針式日期，設有透明錶背可欣賞浪琴表獨家L899.5自動上鍊機芯；面盤款式則有珍珠母貝或藍色太陽紋面盤鑲鑽石時標，以及已成此系列經典設計的銀色麥粒紋面盤款式，各自展現優雅、俐落等不同風格。

▲▼Longines,Oris 。（圖／公關照）

▲Oris Artelier Grande Lune日期鑽錶，10,800元。（圖／Oris提供）

Oris則為女性打造錶徑36毫米的Artelier Grande Lune日期鑽錶，6時位置顯示日期，對應的12時位置為扇形窗的放大版月相顯示，讓人一眼就被月相與旁邊點綴的小星星吸引，時標內圈點綴美鑽，與鑲鑽錶圈相呼應，更添華美。

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關鍵字：

浪琴表, Longines, Oris

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