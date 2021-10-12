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星巴克10／14起一連兩天「第二杯半價」　全品項都有優惠

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

▲星巴克在週末前推出第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

慶祝完國慶日之後，星巴克從10／14起一連兩天，再以秋天相聚為主題，推出第二杯半價優惠，而且全品項都囊括，讓你在本周工作日結束時，也能夠揪朋友趁空悠閒一下，伯朗咖啡則在下週一、二推出好友分享日，部分門市祭出買一送一；路易莎則有寄杯優惠方案，可享85折。

近幾天的氣溫終於有秋天的感覺了，星巴克在10／14與10／15共2天，推出「秋日美好相聚第二杯半價」活動，消費者只要到店內購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，就可享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），且限當場一次領取，品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲品。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

伯朗咖啡則在10／17星期日於宜蘭、家福中壢門市；10／18在南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，推出好友分享優惠，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，結帳金額以高價品項計算。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

路易莎咖啡也從10／4起，推出首波「五杯券」寄杯優惠，在10／15前購買5杯寄杯，可享8折優惠，限同品項、規格（含加價調味），且不得跨店兌換，此活動寄杯兌換期限至明年2／28止。

▲路易莎咖啡,星巴克買一送一,星巴克。（圖／路易莎提供）

關鍵字：

星巴克, 第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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