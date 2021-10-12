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瘦子戴歐米茄「黑黑」錶帥爆　粉絲喊「我要和瘦子戴對錶」！

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▲▼ 瘦子OMEGA 。（圖／翻攝mjfceo IG）

▲瘦子戴著歐米茄熱門「黑黑」錶，引來女粉絲喊要一起戴對錶。（圖／翻攝mjfceo IG）

記者陳雅韻／台北報導

嘻哈男神 E.SO瘦子是全台潮流指標，不僅是運動品牌PUMA代言人，也經常受邀出席各類精品活動。今他於IG分享新錶，佩戴歐米茄（OMEGA）今年度熱門的「黑黑」錶入鏡，手腕上的刺青配上夯錶引來粉絲一面倒讚「手好帥」，還有女粉絲喊「我要和瘦子戴對錶」！

▲▼ 瘦子OMEGA 。（圖／翻攝mjfceo IG）

▲瘦子佩戴歐米茄海馬系列潛水300米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕錶，283,000元。（圖／翻攝mjfceo IG）

瘦子所戴的歐米茄Seamaster海馬系列潛水300米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕錶，擁有43.50毫米的大錶徑，錶殼、錶圈、波浪圖案面盤、錶冠及排氦閥門均採用黑色陶瓷打造，潛水刻度、黑色PVD時標、鏤空指針及12時位置的圓點均採用深灰色Super-LumiNova超螢光塗層，並搭配黑色橡膠錶帶，酷黑設計極具個性，被暱稱為「黑黑」錶，是品牌今年的重點錶款。

▲▼ 瘦子OMEGA 。（圖／翻攝mjfceo IG）

▲瘦子是PUMA代言人，精壯身材非常吸睛。（圖／翻攝mjfceo IG）

歐米茄酷錶搭配瘦子，立刻引來粉絲狂讚，但瘦子顯得別有感觸，寫下「有時候，靜下心來思考，可以讓想像振翅而飛。在創作的路上，我只是個喜歡音樂的人，退去光環，做回真正的自己。如同OMEGA海馬潛水300米系列黑黑腕錶，設計一氣呵成，充滿獨特格調」。

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關鍵字：

瘦子, OMEGA, 歐米茄, PUMA

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