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安格斯12星座一周運勢10／1-10／17　雙子有貴人、金牛新戀情萌芽

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人 

牡羊座 3.21~4.20

本週儘管持續頂著水逆帶來的壓力，不過羊座會慢慢把專注力拉回職場，眾多的工作事物讓你開始像個工作狂，也會讓此時粗線條的羊座感覺到神經緊張！感情是唯一軟化羊座死硬個性的解藥，這週多和情人相處，能讓你心情稍稍獲得舒緩，單身者多參與人際上的互動合作也能接收到更多桃花與正能量。

金牛座 4.21~5.20

雖然土星也從逆行轉回順行，不過水星的壓力仍在，牛座本週運勢不如預期的順利，有許多想法在心中成形，但行動可能因為來自外界刺激與訊息而產生變化，半途而廢或是見風轉舵的狀況不少，反而讓你一事無成。不過本週你的人氣還算旺盛，不少朋友會在你需要的時刻提供援助，或在相互牽線下為你帶來新戀情。

雙子座 5.21~6.20

雙子本週職場上有貴人相助的好運，多虧了金星吉位拉抬了運勢，能在重要的時刻為你帶來不少的好運氣，只要你稍微收起一些驕傲和自大的心態，這些貴人將能夠給為你帶來新的靈感，過關斬將一點也不難！只要防疫的基礎工夫做得穩，近期不妨增加你與家人、情人的互動機會，計畫一次性的短暫旅遊，都能為你更添幸運。

巨蟹座 6.21~7.21

經過不穩定的水逆前期，本周的蟹座總算可以小小鬆口氣，在土星、冥王星紛紛結束逆行後，水逆帶來的影響相對減輕，也讓解座不但有行動力與自信心，同時在職場表現上也十分的出色!給你帶來助力以及許多資源。愛情上，終於嘗到甜美的果實，單身蟹若能再多點自信，在追求心儀的對象也變得順利，有進一步發展的空間。

獅子座 7.22~8.22

金星照亮本週獅子愛情姻緣的宮位，表現異常精采，單身的獅子有很多認識異性的機會，生活中的玩樂時光然不多，但卻十分充實，秋初的桃花運正一朵接一朵盛開。對於有情人的則有點小小的危機，可能周遭突然出現放電的異性，讓你三心二意。此時你的活動力也很強，不妨到自己喜歡的地方走走，將會為你帶來開朗的心情。

處女座 8.23~9.22

本週對處女座來說雖然沒有特別表現突出的地方，但是此時算是稍稍輕鬆自在的時期，有許多自己的時間可以做自己喜歡的事，在金星庇佑下，建議你別白白浪費大好運勢，給自己一個小假期出外走走，多找些自己想做的事放入行程中，才不會把大好時光因為發懶而白白浪費掉。單身的者人氣偏旺，有不少機會認識有趣的對象。

天秤座 9.23~10.22

有了金星和太陽的推波助攔，天秤座這週能在多個面向上展現光芒。此時人氣獲得拉抬，換個造型或穿著，能讓自己看起來亮麗出色。愛情緩步揚升，這段時間適合多為自己安排活動，多增加與朋友出遊的機會。至於工作或課業表現平平，別排斥與自己不欣賞的夥伴一起工作，也別輕易給人貼上印象的標籤。

天蠍座 10.23~11.22

水逆的後續效應對蠍座來說不減反增，也引發蠍座開始關心自己的財務狀況，著手整理財務的爛帳，不論是自己花錢方式的問題，或是其他借貸不清的關係，都有機會在這段期間內解決。對天蠍座來說最重要的就是在於改變自己僵化固執的想法，得迫使自己隨時反省與思考，發現自己的錯誤之後才能迎來對的改變。

射手座 11.23~12.21

重視朋友、義氣的射手，本週似乎開始覺醒，開始想要花更多心思照顧自己的日常生活，在換季時節的此時，射手不妨給自己進行一個排毒療程，杜絕垃圾食物，讓身體可以得到休息。工作和感情運勢表現都不錯，若有機會轉換工作跑道，或是跳槽到更好的地方上班就別猶豫太久，機會不等人。單身者有新緣分值得期待。

摩羯座 12.22~1.19

少了其它逆行星的扯腿，本週摩羯工作、人際運勢有順勢提升，有機會結交新朋友，不過此時愛情卻可能是你情緒上的跘腳石，可能是一段塵封已久的往日曖昧情誼，又重新出現在你的生活中攪出一池春水，又或者是新感情大大地波動了你的心靈，心裡有事不妨和朋友聊聊，透過大家的建議將可一解你內心的困惑。

水瓶座 1.20~2.18

隨著挫著與獎勵輪番上陣，本週水瓶醞釀了很多新想法和目標，但別忘了水逆的陰影仍未全然出脫，此時要當心因為太過投入工作，造成體力下滑，很容易精神不佳而出包。這段時間最好少在外面趴趴走。雖然有愛情機會降臨，但是對於突如其來的緣份，瓶座還需要觀望，想清楚自己要的是什麼再行動。

雙魚座 2.19~3.20

金星的引導下本週魚座愛情運正緩緩上升，有伴的兩人相知相惜，在磨合之後慢慢有了更成熟穩定的相處脈絡，至於單身的魚，目前沒有太多遇見緣分的機會，不妨把心思放在課業的學習上，好好地把自己的本份做好，緣份有時就在不經意的時候出現。工作表現差強人意，得好好控制自己的脾氣。

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延伸閱讀：

《美麗佳人》10月星座運勢：「水逆至18日轉正，新生活秩序逐漸成形！」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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