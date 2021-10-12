吳慷仁的人生哲理：不要輕易否定自己，你需要自我肯定的正面力量

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

身為演員的「存在感」，吳慷仁一點也沒少過，總能將最精彩一面，呈現在觀眾面前。一個接著一個被精準形塑的角色，將演員的「載體」功能，進化至最大值。從打造外在形象開始，進而把人物消化內建，靈魂血肉交織後的高完整度，近年能做到變色龍境界的，屈指可數，而他更是其中的模範生。

眼前的吳慷仁，在電視電影中的魅力已穿透力十足，而在現場攝影師的觀景窗前，不經意的眼神與動作，更有一種專屬於自己的魔力，無怪乎是許多導演眼中男主角的不二人選。如今他在表演時，比起過去更有種游刃有餘的愜意感，不喜歡把每一次的演出視為「挑戰」，他說：「演戲對現在的我來說，是站在不同角度的全面性思考，對於導演、劇本，甚至是對我自己有所幫助，就是一次成功的演出了。」

“不把每一次的演出當作挑戰，而是是站在不同角度的全面性思考，對於導演、劇本、自己有所幫助，就成功了。”

再創人生角色

踏上《斯卡羅》旅程，吳慷仁再次創造了職涯經典角色—水仔。在瘦身控制飲食的過程中，一點一滴削弱本我意識中的「文明」，是化身角色的重要關鍵。吳慷仁說：「劇本中給了不少角色的基調和線索，在這樣的本質上，讓身體處在飢餓之中，就可以去做更多表演。飢餓是很真實的情緒，在那的狀態中，自然對所有事情都呈現懷疑和嫉妒。水仔為了最基本的生存需求，在沒有任何利多的條件下，只能用命、用肉身跟世界搏鬥。」用憐憫的角度來看，角色內心的矛盾與掙扎，更具層次，他繼續說：「在做角色功課期間，減少聚餐，把時間都花在運動上。因此和自己對話時間變多了，深刻領悟到『孤獨』的意義，轉化在角色身上，更能將外在與內心做到純粹的樣子。」

水仔的成功，不只限於「戲劇中」的角色，其所帶來的隱喻象徵，更是人間百景圖的一塊，吳慷仁說：「水仔更像是某一類人的縮影，存在社會的各個角落，他的自私是非常本能的，儘管使用的手段看來很下流，卻也不是什麼大奸大惡的角色，在人生這條路上似乎也是這樣的，只要活得比別人久，就更有機會成為贏家。」

享受過程、學習溫暖

演藝事業經驗值不斷累加，一關比一關更強，對於吳慷仁來說，獲得的並非只是功成名就而已，過程中還有更多思維的轉變，他說：「幾年前的我，很幸運有了代表作。對於自己的期望確實越來越高，因為成功過，所以抱著不能失敗的想法，在演員路上步步為營。那一陣子很衝，想要把每一件事情做好，忽略許多人的感受，讓人備感壓力。後來才發現，站在別人的角度去想，原來是執行度上的差異。如果完美是200分，別人只能做到100，另外的100就幫助他人完成吧！彼此給予信心，創造多贏的局面。有時我們都太看重結果了，要享受過程中的風景，並常常勉勵自己『你做得很棒了！』」

不僅學習換位思考，更學會用讚美帶來溫暖，他繼續說：「以前覺得哪個演員或是工作人員很棒，會偷偷觀察，然後放在心底。不過現在會大聲告訴對方，讓對方知道自己有多棒！多做了一個動作、多付出一點細心，讓別人得到溫暖，自己也會非常滿足。有這樣的力量支撐自己時，做任何事的態度與眼神，都會變得不一樣。」

自我肯定很重要

身處公眾視線，無論表現如何，好與壞的耳語是必然的，能夠接受正面讚賞，也要能夠承受負面評價。對於將踏入不惑之年的自己，吳慷仁也有一番了然於心的反芻，他說：「我是一個經常自省的人，比任何人都清楚自己的優缺點。近期對『四十而不惑』有很深的體悟。從20年多年前就開始思考人生，經過這些年，對於自己已經不會感到困惑了，因此不希望輕易否定自己，受到影響而產生負面想法。我們都需要經常自我肯定，給自己多些正面力量。」

不否定自己、自我肯定，在「自大」與「自信」間的拿捏，也非常重要的？他接著說：「自大的人信心非常薄弱，不能接挑戰與批判。而自信卻是堅定的意志力，雖然不輕易改變自己初衷，不過如果有更好的建議，那麼可以稍微做些調整。不過度執著，讓自己有開放空間，在適當的調整中，會看見更好的自己。」

“有時我們太看重結果，要享受過程中的風景，並勉勵自己「你做得很棒了！」”

“不過度執著，讓自己有開放空間，在適當的調整中，會看見更好的自己。”

當個真正的人

如果要說勉勵自己的一句話，在吳慷仁心中，也有這樣結合形而上與實踐力的金句嗎？他說：「查馬克老師曾說過『當個真正的人』，我覺得這句話很好，希望自己也能做到。當一個不害人的人、對社會有幫助的人之外，更重要的是，當一個對得起自己的人。當然還能衍伸出其他解釋，像是當一個腳踏實地的人、一個能被別人看得起的人等等。」

查馬克老師簡單的一句話，對於吳慷仁來說，有著深刻的雋永力量。不久前因病仙逝的老師，除了在《斯卡羅》中飾演「大股頭」，亦是多屆金曲獎得主，是令人景仰的前輩。言及查馬克老師的種種，眼前的吳慷仁難掩哀傷的神情，他說：「收到老師離開的消息，是我最近哭得最慘的一次。」對於老師的崇拜與不捨，不在話下。

“不要輕易否定自己，你需要自我肯定，給自己正面力量。”

“自信卻是堅定的意志力，不輕易改變自己的初衷。”

貼上愛的徽章

身為本次《美麗佳人》「粉紅澎澎裙」傳愛大使，以男性角度看待「乳癌防治」，吳慷仁又有怎樣的觀點？他說：「乳房不僅展現女性身體美感，對於傳承生命也有重要地位。我認為乳癌防治這件事，未來應該要有更多開放性的討論，最根本的是從性平教育開始做起。如何去善待它、照顧它都是非常重要的。除了疾呼定期檢查的重要性，實際上的行動更重要。」

說到身體力行，吳慷仁靈機一動想到了有趣的策略，興奮地說：「發起一個綁架老婆或女友去檢查的活動好像不賴！成功綁架讓老婆或是女友做檢查的另一半，就可以得到榮譽徽章貼紙！另一半把徽章貼在上身，就會很有成就感，別人看到就會覺得，『哇，這人很愛老婆或女友呢！』等到越來越多人去執行這件事，既能傳遞愛的氛圍，也能達到實際效益，就會形成一股搶徽章的風潮，是不是很棒的Idea？（笑）」他眼底閃耀著粉紅色的光芒，半開玩笑半認真的提案似乎不賴，如果真能執行的話，希望哪天也能見到吳慷仁綁架女友做檢查，自信貼上愛的微章，閃到讓人眼睛睜不開吧！

OffThe Record

源於魅力的自在，吳慷仁

吳慷仁的魅力，戲裡戲外大不同！鏡頭裡看他72變，鏡頭外總能脫口而出人生哲理。每一個他，都有令人折服的魅力。自在、無懼、率性，是對現在的他，最好的形容詞。

工作與生活之間如何調整？

以前因為自認為還不是最好的，所以拼命在工作。最近幾年慢慢找到工作與生活間的平衡狀態。以前喜歡逞強，這是個壞習慣，但因為很能忍，也算是一種強項。現在不需要這樣，所以放鬆一些，留給自己更多時間。然後在家裡懶懶的，很舒服。

不工作的時候做些什麼？

跟大多是的人一樣，其實很無聊。因為我的車子屬於比較老的款式，開也壞不開也壞，所以需要經常檢修，因此不工作的話，不是在家就是在修車的路上。

自認為是怎樣的另一伴？

還不錯吧！該做的都會做，應該算是很稱職的另一半。會嘗試做一些貼心的事情，不過對方感覺怎樣，這要問她才知道，自己想覺得有點肉麻。

代表最近心情的關鍵字？

明天還有健康，人生短短幾個秋，健康很重要。明天的話，就是字面上的意思，明天。

近期做過做破格的事？

在《華燈初上》客串一個跨性別的角色，超辣。上報紙的時候大家都認不出來，胸部弄得太大了，沒有人知道是我。結果過兩天才被人發現，這不是吳慷仁嗎！（笑）

如過要和演過的角色共度一天？會是哪個角色？

為什麼要和男的共度一天？應該要跟女生吧！（笑）演過的角色看起來都很討厭，完全沒有想跟任何一個角色度過一天的打算。

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