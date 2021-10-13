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陳柏霖出道20年透露「生活目標」　新電影超反差形象成最大亮點

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

這是一張觀眾都熟悉的臉，標誌性的眉眼投射過很多故事，被所有人共感著。

《藍色大門》裡的張士豪，是台灣電影史關於青春那章節的一頁註解；《我可能不會愛你》的李大仁，為當代新好男人下了幾乎難達的高標，這些經典的角色在陳柏霖臉上晃過。前陣子他主演的文藝電影《觀音山》在串流平台上線，多年前的舊作，那時他臉上還有年少的稚氣，在電影裡煩惱著該不該參加父親再婚的喜酒，掩藏著不敢把握深愛女人的憂鬱，感傷卻充滿豐沛能量。

正因為不久前才在螢幕上被當時的他深深衝擊，在拍攝現場接觸陳柏霖，突然有些無法聚焦，被既是熟悉又陌生的差異感困惑著。

他自己說，過去的那些角色，戲演完後其實就放下了，對於大家仍時常把角色名字像代號一樣地與他連結，卻也不會困擾。「這表示那些角色已經活在觀眾的心中，就像我看到艾爾帕西諾也會覺得他是《教父》。我覺得做了一件事被大家記得那麼久是很難得的，所以我很珍惜大家還記得李大仁，記得張士豪。」

成長的減法

「我總覺得，一個男人，當他擁有很多東西以後，才可能擁有他喜歡的女人。」

這是他在《觀音山》裡的台詞，現在的陳柏霖肯定不會認同這句話了。從18歲爆紅至今剛過38歲生日，回顧一路以來的自己，無論是愛情，乃至整個人生觀，他說：「18歲的時候，會想要加很多東西在身上，知識也好，經驗也好，顏色也好，或者是裝備，心理上的、物質上的，會想要一直加，會想『我要很酷，我要很屌，我要學什麼，我要讓人看得起……』」然而整個20年下來，他發現這些以前想要從花花世界中緊抓住的東西，現在看來，也都沒什麼。

「成長其實就是從一直加東西，到一直精簡東西，最大的改變就是愈來愈知道自己其實不要什麼。」

陳柏霖笑說，前陣子剛過的38歲生日也沒太大感覺，朋友帶了蛋糕到家中給他驚喜，和大家一起開心吃完那顆蛋糕，很是日常感。至於許下的生日願望，當然無非是電影大賣、大家都身體健康、不要有疫情，這反而是最難的。「現在的我已經不用什麼目標了，這樣順順地過生活就是我的目標，因為過去一、兩年發生太多事情，所以 living the moment 就是目標。」

超反差演出

聊到新電影《詭扯》，這是陳柏霖少嘗試過的本土類型喜劇，他飾演的黑警鋒哥被迫在48小時內找回鑽石贓物，跟著線索來到某個山區村莊，除了要跟村民們諜對諜鬥智鬥勇，詭譎氣氛下還有女鬼來攪局。剪不斷理還亂的懸疑劇情與笑點中，陳柏霖充滿草根氣息和形象反差的演出無疑是最大亮點。這還是他第一次講台語演戲，「我有超過百分之六、七十的台詞都是台語，因為台語跟國語的節奏不太一樣，講話跟表演的時候要去消化那些拍子。」

《詭扯》裡大量的群戲也是個大挑戰，考驗著團隊的默契，劇組去年有一個半月都在新竹、苗栗一帶的山上拍戲，團隊間的好感情也因此累積起來。他說以前很少因為拍戲大家都住在同一個地方，這次《詭扯》裡還有陳意涵、劉冠廷和陳以文等人，「大家的感情都非常好，都在山上，收工就一起玩啊，一起吃飯，一起聊天。很有趣，希望可以拍第二集。」陳柏霖說。

留在銀幕上的自己

如果可以，陳柏霖會一直拍下去。演戲是18歲的時候就篤定要進行到底的事，他說當時雖然入行入得突然，看見自己的樣子留在作品裡面，心想往後的19、20、21、22歲都會留在電影裡，也挺不錯的。直到現在，男孩的他，男人的他，都被電影留住了，而他也用一個個令人難忘的角色，當作給大小螢幕的回禮。

但，他不是那種過度執著於自我的演員，認為如果演員一直追求掏開所有、展示極限給觀眾，那樣子的表演攻擊性太高。「我希望可以為觀眾帶來娛樂，包含讓觀眾開心、讓觀眾反省，又或是提醒觀眾生活中的什麼，這些才是我身為演員想要給的。」

興致一來，陳柏霖分享了很多自己在銀幕上的欣賞和崇拜：他很喜歡金凱瑞，能演喜劇的同時又不失為一個複雜的個體；塔倫提諾、史柯西斯怎麼那麼會說故事，以前愛的伍迪艾倫，怎麼能話那麼多卻又那麼好笑；最近還重看了朴贊郁所有的作品，悲劇性的殘酷以致於荒謬好笑的兩極在影像中共存，是他接下來也想嘗試的題材。

創造的魅力

入行20年，已經是一個世代了，陳柏霖卻沒有想過哪一天要退休，養老多無聊啊，「拍電影是多麼幸福的事情。」那麼，讓他一直拍下去的動力是什麼？說到這，陳柏霖眼睛一亮拿影集《廢柴聯盟》當例子：「裡面有一個中二宅的角色 Abed，人家叫他可不可以活在現實裡一點，他的回答是『至少，電影裡有討喜的角色，生活裡沒有。』就覺得真的耶，因為現實太無聊、太殘酷，所以需要創造這些故事和角色；電影是『創造』的工作，讓人從中投射一些期待在現實生活，這就是戲劇的魅力所在。」

這一天在粉紅色的主題氛圍下，陳柏霖好像也把這種魅力帶到現實，面對鏡頭游刃有餘，散發著成熟氣質又不失調皮玩心的面貌。訪談時，他沒有包袱地放得很鬆，雖然他笑說：「因為在聊電影《詭扯》，所以也用『鬼扯』的節奏聊天。」不過聽他侃侃分享著電影和成長的一切，與他以往在銀幕上散發的信念感，在這時讓人感覺相似而熟悉。

至於，張士豪長成了什麼樣的大人，李大仁踏入不惑有什麼變化，這些問題重要嗎？此刻陳柏霖就在我們眼前，清晰聚焦。

陳柏霖：Off The Record

說到「粉紅色」會聯想到什麼？

甜甜圈，荷馬辛普森的甜甜圈（笑）。

最常吃的早餐選擇是？

燕麥、麥片配無糖豆漿。

做什麼是能讓你感覺放鬆？

專心做一件事的時候最放鬆，像是拍戲的時候，百分之百在角色裡就是放鬆的。

流落荒島一定要帶的三樣東西？

看是哪裡的荒島，熱帶小島的話，墨鏡、濾水器、太陽能的燈；如果是冰島的話就要改帶羽絨衣了。

請用一種動物形容自己？

以演員來說的話，應該像章魚？

最想要擁有的超能力是？

懂世界上所有的語言，包括動物和昆蟲的，應該說溝通的能力。

自己所擁有最珍貴的非物質東西是？

好奇心。我永遠不會說「我都懂了」，NO，我每天都在學新東西。

想跟18歲的陳柏霖說什麼？

「可以再做更瘋狂的事情！」其實進娛樂圈已經算滿瘋狂了，但覺得還可以再玩更多，拍電影這方面能嘗試更多東西。然後有時間就不要待在家裡，可以到處飛，Play Harder。 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 陳柏霖, 乳癌防治

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