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吳青峰「不怕」暖陪　吳媽媽勇敢首曝抗癌路

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

遠離風雨，痛的都已是過去，青峰開心回歸樂團「魚丁糸」，輕鬆淡然、侃侃而談，笑說團員最近都特別心疼他，舉凡他沒那麼喜歡做的事情，大家都會搶先完成，備受萬千寵愛的程度是以前比較少感受到的，「就是一個家人在的感覺，有時候可以擺爛，可是我個人的時候，也就常常想到團員，然後覺得自己可以更努力一些」。

幽默看傷痛，笑笑就過了

魚丁糸把近年遇到的「怪事」、發生的不快，用第三人的角度，或旁觀看戲、或戲謔自嘲。青峰說，團員們思來想去，當下最想表達、最有資格詮釋的，還是發生在自己身上的事，但若用沉溺在泥沼中的方式述說，連自身都不耐煩，更何況是要傳達給聽眾。即便團員心疼青峰，而寫了憤怒、受傷的歌詞，他也坦言難以詮釋，「因為我不是這樣的人哪！畢竟要去唱這些歌詞給大家聽的人是我，我覺得我好像是最不能說謊的那個人」。

加上魚丁糸一直以來都愛彼此開玩笑，帶些黑色幽默，首度把這樣的個性呈現在作品中，對大家而言都是有趣的嶄新嘗試。整張專輯最後收錄的歌曲，僅有一首歌是最初就有的 Demo，其他的歌曲不斷推翻、重寫，百轉千迴的過程不能算是「順產」，成果卻讓團員都意想不到，更是意外喜歡，心理上也有放下重擔的附加效果，「很多東西是你自己給自己的，不用一定要把所有別人丟給你的東西都扛在身上」。

魚丁糸的變與不變

說故事的角度變了，做音樂的模式也變了。先前製作專輯時，多從青峰已完成的歌曲先挑選，「好像不只是團員必須被強迫要跟進，對我來說，也是自身的狹隘跟限制」。他們丟掉舊例，共同參與新輯創作，「過程中真的感覺更像一個團」，不管是改造共同創作，或是在已有的基礎上再去發揮，青峰覺得：「有時候有一點點限制的自由，是更自由的狀態」。

專輯正式發行前，已搭配劇集《池塘怪談》釋出歌曲，許多聽眾喜歡，但也有人反映不適應。青峰笑說：「我自己滿習慣大家有不習慣的反應。」以往每張專輯，都會和前一張專輯不太一樣，所以每次發專輯總有人不是那麼滿意，但也總會有聽眾在某個節點表達，現在才Get到之前的某張專輯，「他們可能還需要一點時間吧！可能往後的人生他們會很後悔，錯過了當下可以捕捉到的這段期間」。做音樂的模式變了，習慣改變、習慣聽眾的不習慣，做音樂的初衷仍未變。

休團的幾年，魚丁糸團員各自美麗，也各自努力，岔出支流後再交聚，激盪出新水花，岸邊窪出一片塘，匯成《池堂怪談》，往事已被沖散成細沙，他們音樂的大河則持續奔騰向下一站。青峰透露，團的生日是「530」，團員一直為了生日演唱會在做練習，待疫情平息、穩定，隨時準備好跟聽眾見面，「希望不要遲到千年啦！不然遲到千……」，被提醒「先不要立 Flag」後，青峰自己也沒忍住笑出聲。

有時候有一點點限制的自由，是更自由的狀態。

創作完成在聽眾手中

他說自幼害羞內向，當公眾人物、在眾人面前說話已是最大的顛覆，早年和團員演出，幾乎都交由小威發言，「隨著一次又一次的演出，熟面孔越來越多的時候，就是當做朋友了。一直到現在看到那些陪伴我們十幾年的觀眾，他們是會讓我安心的理由」。

那麼身為創作者，是否有想被看見、聽見，又怕被看見、聽見的矛盾？青峰倒沒有特別的渴望或害怕，學生時代參與歌唱比賽，他詮釋的歌曲首次被上傳公開，單純的唱歌竟引來惡意批評，自那時起，他就不在乎這些攻擊，「我清楚自己是什麼樣子，沒有必要去被別人影響」。

甚至每回發表創作，看著聽眾們對作品的臆想，都變成樂趣之一，「我就會說，你看他們腦洞又大開了，我可能在寫這個，他們就可以連到很遠很遠的事情，然後說：『他是不是多年前的一首歌，在跟這首歌對照。』我完成創作只是完成創作的一半，每個聽眾都是自己的創作者，聽到一首歌不一定要去理解，或真的知道創作者是在寫什麼故事，而是這首歌放在他自己身上會變成什麼故事，我很喜歡創作在聽眾手中完成的感覺」。

我完成創作只是完成創作的一半，每一個聽眾都是自己的創作者。

當他們一起走過

每年十月都是《美麗佳人》的女性關懷月，青峰深受其中的「乳癌」議題觸動，主動提出邀請媽媽共同受訪，親自分享走過乳癌治療的心路歷程。被兒子取了藝名「吳美麗」的吳媽媽，發現乳癌時已是三期，得知全乳切除的不復發機率逾九成，她毅然下決定，還跟青峰搞笑討論有朝一日要拍支影片，突然扯掉衣服把觀眾嚇瘋，「反正我沒有點，所以我可以露」，獨特的樂天派思路，絲毫看不出病痛的陰影。

發現乳癌的半年前，吳媽媽才做過檢查，她偶然摸到乳房長了硬塊，由於病勢兇猛，檢查後一週便火速手術。吳媽媽坦言，罹癌的痛苦不是切除乳房，而是後面難受的二十多次化療，她一化療就大量掉髮，嚴重嘔吐又難以行走，讓很能忍耐的她幾乎無法承受，更擔心連累兒女，一度想放棄。深知媽媽願為孩子犧牲奉獻的無私個性，青峰說：「我不怕。」吳姐姐更使出「我還要吃你煮的菜，我還需要媽媽」這招，讓吳媽媽咬牙撐了過來，她說：「家人一定要鼓勵、要陪伴。」

欠女兒「對不起」和擁抱

青峰和兄姐決意勇敢陪伴，其實各有各的不安。回想得知媽媽要開刀的當下，青峰正要出遠門工作，本想推掉，最後還是吳媽媽鼓勵他按照既定行程走。他說，先前陪爸爸去醫院就診，驚覺他已癌末，上次陪媽媽去檢查，也發現腦血管瘤，「我後來就決定再也不要陪他們去醫院了，那時候一直覺得自己是掃把星」，吳媽媽聞言趕緊握住兒子的手：「如果不是你叫我去做身體健康檢查，也不可能發現我的腦有出問題，你就是我的貴人，我的福星啊！」

回想當時吳姐姐體諒媽媽化療辛苦，特意規劃北美旅行，順路去看青峰的演唱會，吳姐姐雖已盡力安排，但媽媽化療後腳水腫，行走也有困難，連坐車移動都容易不適，沒想到一趟旅程讓身體負擔這麼大，和青峰會合後竟爆哭：「我玩得好累喔！」吳姐姐則相當自責沒發現媽媽這麼勞累，又生氣媽媽為什麼不說，也心酸到哭，青峰知道雙方的氣話都並非本意，忙著當「調解委員會」，努力化開母女間的心結。雖然早已事過境遷，他們也強調吳姐姐不會再去想這些事情，但吳媽媽真誠的說：「我真的欠我女兒一句對不起，也欠她一個擁抱。」

在家人溫柔支撐下走過最痛苦的時刻，吳媽媽說：「有什麼病並不可怕，可怕的是你不敢去面對、不敢去看醫生。」她更感性表達，「我這一生辛苦都過去了，現在就是我最幸福的時候。我真的什麼都不缺了。孩子們，我愛你們」，說到自己的事情總是落落大方的青峰，在回應媽媽的情感時，反而迂迴的說了好多話，最後才害羞地擠出：「辛苦了，我也很幸福可以成為你辛苦的理由。」

我也很幸福可以成為你辛苦的理由。

Off The Record

吳青峰 & 吳美麗，說的都是關愛

邊聊邊吐槽，母子個性可愛又爆笑，想知道連青峰都忘了的小秘密嗎？快來看吳美麗（吳媽媽）大爆料！

吳美麗最喜歡青峰的創作？

吳美麗：〈燕窩〉。

青峰：〈白日出沒的月球〉，我媽之前說她喜歡這首，比較像佛經。（笑）

青峰最喜歡吃的東西？

青峰：我自己都不知道我喜歡吃什麼。

吳美麗：雞塊、玉米濃湯，小時候啦！ 

吳媽媽最喜歡做的事情？

吳美麗：煮菜給大家吃，吃光光我就很開心。

青峰：她現在最喜歡出一張嘴煮菜，我舅舅就是她的傀儡。

吳媽媽最常碎念青峰的一句話

吳美麗：啊不去睏！

青峰：「兒子，要匯錢喔！」「兒子啊！這個月還沒匯錢喔！」

青峰最常跟媽媽說的一句話

好啦！好啦！掰掰！這句話通常要講20遍，因為我媽是不掛（電話）的。

如果要青峰寫一首歌描述吳媽媽，吳媽媽希望兒子寫什麼？

吳美麗：我只希望他寫「佛歌」給我聽就好了。

青峰：我幫你寫一首〈佛羅倫斯〉。

如果要寫一首歌描述媽媽，青峰想寫什麼？

想要寫媽媽像一朵花，滿想寫媽媽的青春歲月，我媽小時候的事情很精彩欸，她的內心是一個嬉皮。

爆料對方一件糗事

青峰：我媽唯一一次喝醉，吐在車上，然後坐在大廳發呆。

吳美麗：他高中看到地上有100塊不敢撿，被旁邊阿桑撿走，後來才發現那是他的午餐錢。這個是善良的糗事吧！因為我教的就不是我們的東西，我們不能撿。

青峰：兜一圈就是要稱讚自己家教好啦！

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