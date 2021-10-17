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朴敘俊公認鞋王無誤！IG狂曬6雙「聯名球鞋」連代購也喊難搶

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

出演過不少大勢韓劇的朴敘俊，私底下其實是個不折不扣的潮流迷，每當有跨界聯名的球鞋問世，他總能搶先一步購入，其中像是Nike X Sacai、Jordan、adidas X Yeezy，或是當初掀起全球轟動的Dior X Nike等限定款，他都有辦法在最快時間內穿上腳，其中這6雙聯名球鞋更是經典中的經典，為你揭秘男神朴敘俊的傳奇鞋櫃：

Nike x Off-White Dunk Low “Lot 20 of 50”

都被說是鞋王了，那前陣子話題聯名Nike x Off-White Dunk Low，早已是朴敘俊的鞋櫃中的最新成員，自2017年雙方合作以來，「The 50」是最盛大的聯名企劃，共推出50款球鞋設計，承襲Off-White標誌性的雙鞋帶設計，搭配豐富多元的色彩選擇，是2021年度神鞋代表。

Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High 

還未上市就造成轟動的三方聯名鞋款，由Nike聯手美國饒舌歌手Travis Scott與日本潮流教父藤原浩共同打造，將經典Swoosh標誌以倒勾呈現，綴以Cactus Jack哭臉與fragment閃電標誌，朴敘俊在聯名系列開賣後也搶著購入，還在Instagram曬出寶貝愛鞋。

Air Jordan 1 High OG Dior

如果少了抽籤運，就算準備好現金，也只能看著圖片過過乾癮的Dior x Air Jordan1聯名球歀，全球限量8000雙，其中一雙就在朴敘俊腳上，結合雙方經典元素Swoosh標誌、Oblique圖騰，可說是潮流迷的夢幻逸品。

Off-White x Air Jordan 1 Retro High

不用宣傳就被搶購一空的Off-White x Air Jordan 1 Retro High，球鞋內側壓印了Off-White標誌與傳奇球鞋Air Jordan 1誕生地與時間，是雙方粉絲都不願錯過的聯名系列，熱愛Air Jordan的朴敘俊當然也沒錯過。

Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard Shoe 2.0

因為太受歡迎導致雙方於5年後再次合作的Nike X Tom Sachs聯名鞋款，鞋王朴敘俊也在最快時間將其納入自己的神鞋俱樂部，延續一代的外觀與配色，將原本的特殊Vectran材質升級為滌綸編織，搭載全新雙層內底設計，加上2.0升級版哪有朴敘俊不買的道理。

Nike x Stüssy Air Zoom Spiridon Cage 2

一雙難求的Nike Air Zoom Spiridon Cage 2，可說是為運動愛好者朴敘俊量身打造，由球鞋教父Steven Smith操刀設計，以透氣網眼材質搭配耐磨橡膠外底，提供極佳的舒適度與抓地力，相當適合像男神這樣的運動狂人。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 朴敘俊, 鞋王, 聯名球鞋

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