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「及肩短髮」5個造型自己完成！歐美捲搭配手刷染簡直太漂亮

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

中短髮也能有很多髮型上的變化，髮型師Her 賀就在YouTube上拍攝影片親自示範及肩短髮的五大造型，從簡單知性的微外翹、蓬鬆波紋捲到法式慵懶低馬尾都能自己完成。

知性微外翹

簡單的外翹短髮給人一種知性、幹練的氛圍，造型起來也相對簡單不需要花太多時間，那麼外翹短髮的造型技巧是什麼呢？

因為Her在造型前是中分，首先她先在髮根的部份噴水後左、右交替吹乾，這樣能讓髮根稍微有個立體度，頭髮分線也就不會這麼明顯；再來可以視髮量將頭髮上下分區後開始造型。

造型重點：先以內彎的方式夾出髮中的弧度、再夾髮尾外翹，整體的造型會更自然，接著再夾外層的頭髮，少量多次慢慢來。

如果有髮際線看起來空白的狀況，可以將瀏海的髮絲往前夾，填補視覺上的空隙，最後加強鬢角的弧度。

鬆軟波紋

第二款造型看似基本卻讓造型多了一些變化，能夠營造溫柔的感覺。

要記得將瀏海的區塊保留，因為如果跟著兩側髮絲一起夾捲，可能就不是想要的弧度。接著同樣將頭髮依髮量分區，並運用「正內彎、反內彎」的連續動作創造水平的波紋，Her也提到，如果想要捲度明顯一點，操作離子夾時的動作就可以放慢一些。

其實也可以直接利用三管電棒創造相似的捲度，但如果手邊沒工具、不想多買一款，用離子夾操作就可以了。

在這個造型中，Her特別強調瀏海髮根的立體度，用離子夾在髮根稍作停留後，以內彎的方式將頭髮延伸至髮尾後直接將瀏海往後撥，就能看到自然立體的瀏海，最後在檢查有沒有漏捲、或想加強捲度的髮絲。

波紋丸子頭

以上一個波紋捲度延伸，將最上層的髮絲簡單綁成包頭，造型看起來更活潑。

從太陽穴的位置向上，手指畫閃電的方式抓出要綁起來的範圍，同樣要記得先把要保留的瀏海部分撥下來。直接用橡皮筋綁一個簡單的包頭就完成。

隨性歐美捲

這款捲度時常在歐美的日常髮型中出現，搭配手刷染簡直太漂亮了！這個造型Her選用了中捲度的電棒，只要掌握一個原則就能創造出這種捲度。

這款髮型最重要的就是把捲度放在「髮中」而不是髮尾，比較外層、前面的頭髮，可以手抓著髮尾向外繞捲電棒表層，這樣就可以避免夾到髮尾；後面可以開始直接用電棒夾住髮絲往外捲，並留一段髮尾在外面，整頭捲完之後可以再局部加強捲度。

瀏海同樣可以用電棒來造型，在髮根稍微停留後往「上」順順的帶下來，弧度出來之後在直接向後撥鬆就可以了。

慵懶低馬尾

低馬尾只要稍微注意細節就能綁的很好看，瀏海也可以自行決定要夾成哪種樣式，這裡Her示範的是帶有一點女人味捲度的做法。

先抓出瀏海、鬢角保留的部分，用小電棒往臉的方向捲，製造明顯的捲度紋理，向後撥鬆甚至有點拉順。

在綁小馬尾之前一定要注意先把頭頂的頭髮往後梳，才不會有扁塌感，綁的時候頭稍微往後仰，在髮際線往上兩指的位置綁起來，並稍微將後腦勺的位置拉鬆一點點，Her提醒，只要拉正後方就好，才不會整個散掉。

以上，光是有電棒就可以做出三種不同的造型，完整的影片示範在這

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021秋冬瀏海造型範本：自然旁分、減齡撒嬌瀏海、復古微捲⋯

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 短髮

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