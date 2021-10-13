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《魷魚遊戲》鄭浩妍「從不節食」養成20吋螞蟻腰　 4運動瘦出超美線條

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

鄭好娟的IG粉絲數才短短幾天就破千萬，在超越宋慧喬的粉絲數後，今日更是超越了李聖經（且不斷攀升中），以南韓女演員來說，鄭好娟的排名已來到了第二名、第一名則是秀智（目前粉絲數1655萬），到底全世界的粉絲為什麼都在瘋鄭好娟呢？

除了超有魅力的厭世臉，鄭好娟也擁有人人稱羨的纖瘦身材，演員之外的她其實是一位穿梭於各大時裝週的國際超模，也曾陸續登上各大國際精品，像是Chanel、LV、Fendi、TOD’S…的秀台，可塑性極強、風格也多變的鄭好娟，在進入戲劇的領域後更是讓人期待。

儘管擁有直角肩、20吋螞蟻腰和筆直11字鉛筆腿，鄭好娟在維持體態方面依然自律而不馬虎，在飲食上，她堅持不靠節食而是靠均衡的飲食、特別是加強蛋白質與蔬果的攝取來管理體重。

在運動方面，鄭好娟也不靠短時高效的重訓來維持體態，反而是靠每日規律的運動，像是慢跑和瑜珈來幫助燃脂，此外鄭好娟認為，不只是要瘦，還要瘦得勻稱、線條要好看，所以她練習芭蕾，藉由優美的拉伸讓自己的肩頸更細緻迷人，同時也能把雙腿塑形得更筆直，她也透過Pilates皮拉提斯的訓練，用以加強腰部核心的線條，除了這些日常的運動習慣，她也會藉由按摩來消水腫、舒緩壓力並讓自己更放鬆，說到底，也許天生擁有好身材是幸運，但後天自律認真的維持體態才是能夠讓自己健康美麗的不二法門！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 姜曉, 魷魚遊戲, 鄭好娟, 鄭浩妍

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