幫「天峰藍」iPhone 13找個伴！LV漸層老花、大鉚釘　絕美包包TOP 8推薦

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今年新手機iPhone 13照慣例推出Pro版本，顏色部分也如同先前的預測推出寶寶藍，也就是「天峰藍」新色，被絕美新色燒到想換新手機，不妨也添購一顆相似配色的新包，往下看各大精品牌所推出的「天峰藍」包款：

天峰藍包包TOP8

Chloé Faye Soft包

新一季登場的Chloé Faye Soft包款，多了手提把設計，在使用上更加方便，繼裸膚色、奶茶色後，Chloé推出全新天藍色，剛好為炎熱的夏日帶來一抹清新感。

Balenciaga Hourglass沙漏包

沙漏包也加入天峰藍的行列，Balenciaga選用光澤感的仿鱷魚皮革製成，還有一眼就能辨識的B字Logo，喜歡個性風的女孩定是不能錯過。

CELINE Teen Soft16手袋

CELINE於今年秋季推出的Teen Soft16手袋，承襲16包的經典輪廓，採用柔軟小牛皮革製成，結合粉嫩的寶寶藍配色，是通勤、上班不能或缺的搭配包款，隨包附有率性寬版背帶。

Valentino Garavani Roman Stud肩背包

熱賣的Valentino Garavani Roman Stud肩背包搭上最夯的天峰藍，綴以品牌經典的金屬鉚釘元素，兼具龐克與夢幻氛圍，果粉還不快入手，趁機幫iPhone 13 Pro找個伴。

Bottega Veneta編織肩背包

BV經典之作Padded Cassette編織包換上清新的天峰藍配色，背帶上依舊少不了標誌性的三角形金屬釦環，身為BV鐵粉可別錯失收藏夢幻包款的機會。

Dior Bobby手袋

以迪奧先生忠實愛犬Bobby為靈感設計的Bobby包，在新一季也推出寶寶藍配色，圓潤的包身設計搭上CD金屬標誌，隨包附有同色系的皮革背帶，適合作為外出旅行的穿搭單品。

LV OnTheGo MM托特包

大容量、好攜帶的LV OnTheGo MM托特包，一直是許多上班族、OL的首選包款，在By The Pool限量系列中托特包換上Monogram漸層天峰藍，夢幻系配色加上強大功能性，剛好缺一個托特包的你還在等什麼。

Fendi Peekaboo迷你手袋

Fendi明星包款Peekaboo在本季有了全新樣貌，除了尺寸變迷你之外，選用天峰藍皮格打造，並於包身綴以刺繡細節，包上的手提把和隨包附有的肩背帶，更具實用性。

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