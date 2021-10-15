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守住本心在愛的路上　邱澤：「在隨遇而安裡，收放自如活在當下」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

十月生日的邱澤，是被大眾公認為帥哥美女最多的天秤座星級成員之一，天生姣好的外貌，與自帶演員魂的肢體神情，舉手投足在鎂光燈前恣意演繹，從蹙眉一抹深鬱到一雙柔和笑眼，曖曖內含光迸發出多幅精彩畫面後，鏡頭一轉，要從拍攝現場走回梳化間換裝的他，卻突然止步迷路在短短路程上，而橫生出大男孩無辜俏皮的口吻說：「呵呵！啊我就天秤座，方向感不好咩」，褪去影視角色的濾鏡，邱澤，依舊是20年前剛出道時，帶著人間煙火氣的古錐少年郎。

為愛而生隨心樂活

「在重新成為土壤的養份之前，會有一段氣味不好聞，顏色不好看的過程……沒有捷徑的原點。」真摰分享2019年在IG寫下這段話的邱澤，儘管出道20年綿長身處在熱鬧喧囂的演藝花路上，也依舊保持著舒適的自恰，甚少經營社群媒體的他，隨著疫情舖天蓋地改變許多人生活，邱澤更是珍惜的把握當下，在家做自己而笑稱：「不能出門的日子，就像平常沒工作一樣，在我的宅男世界打PS4電動遊戲、叫外送，還有不停的斷捨離、整理家裡；在有限範圍找到生活樂趣，日子就是一天一天過……」很日常、很普通也很珍貴。

潺動而靜美給身心順其自然的休養獨處，好似像霧又像花悠悠於心，他眼睛一亮倏地笑開說，最近看了一部美劇《地球上最後一個男人》（The Last Man on Earth）末日影集，正好神預言命中現代世界因為病毒肆虐，只剩下一個男人在痛並快樂著的孤獨絕望之境，遇見了世上絕無僅有的一位女人，所展開的奇趣劇情。

被這部類科幻喜劇幽默到驚呼連連的邱澤，在先前疫情嚴峻時，曾現身徐譽庭導演的防疫宣導短片，和在電影《當男人戀愛時》合作的鍾欣凌，與過去電視劇《小資女孩向前衝》飾演他岳母的楊麗音，一位可愛的婆婆、一位俗女的阿嬤，三人即興演出呼籲大家要將心比心溫柔溝通、多關心長輩，才是愛的體諒之道。渾身散發靜謐而深邃力量的邱澤，私下也是個傳愛大使，總是默默關懷朋友，在不經意處喚起身邊親朋好友平時要多多注意健康之外，更在防疫期間感受到一些開餐廳的友人經營會較辛苦，而常號召朋友圈團購宅配料理，小小盡己所能付出一點心力。

角色被認同的感動

邱澤心若秋水低調將溫柔綿延，不辜負不爭不搶的執念與灑脫，聊起這三年來，他從未停下腳步，從《誰先愛上他的》首度挑戰飾演同志角色阿傑，刷新觀眾對他的形象，而獲得台北電影獎最佳男主角；接著又陸續演出電視劇《唐人街探案》、電影《江湖無難事》和《第九分局》也客串《用九柑仔店》《我沒有談的那場戀愛》以及主演舞台劇《暗戀桃花源》，嘗試多種類型作品與角色，持續探索表演能量多元可能的邱澤，在今年則霸屏了大銀幕與小螢幕，在台劇《他們創業的那些鳥事》、陸劇《生活家》都很接地氣的不留演技痕跡，輕鬆治癒大家。

不過邱澤最為人驚艷，莫過於締造四億票房佳績的國片《當男人戀愛時》，唯妙唯肖扮演不標準情人的台客阿成，用土味情話「我愛你餒～」的揪心和台式浪漫的虐心情節，風靡全台賺人熱淚，而再度撕下他的鏡頭標籤，成功塑造角色，反轉大眾印象，被讚譽說「啥款～真的是欠邱澤一座金馬獎！」

面對堪稱為演藝事業豐收年的2021，邱澤謙虛表示「大家喜歡我的作品，就很開心，因為我的演出帶給大家感動，而感受到觀眾認同了我這種表演形式，加上能在大家苦悶時，帶來一部不管是有娛樂性或是引發了共鳴，都是一件很榮幸的事。」

隨遇而安收穫自如

心裡自有丘壑的邱澤，在訪談時才驚覺至今剛好出道20週年，畫開眼尾線、揚起嘴角吐出口頭禪說，是喔！這麼快～雖說時光荏苒，但歲月未在他俊朗的容顏褪去眉眼之間的少年氣，回望入行伊始到現在，邱澤只覺得「更懂得幽默以對任何人情事，不再輕易掉入吹毛求疵的執拗，在隨遇而安裡收放自如活在當下，心境上沒給自己太多界定要成長的壓力，還在盡可能適應用自在的態度看待世界。」

為自己目前成就只打60分及格的他，靦腆笑說：「因為還沒有 Fade Out，依然在線上，所以還有很大的進步空間。」從青春偶像到實力派演員，邱澤早就通過一個又一個角色的演出，讓觀眾認識到他多樣貌的表演，進而認真說道：「演過那麼多角色，每個都有各自不同的樣態，都有喜愛之處；因為我跟那個角色相處了一段時間，在那段時光中，全心全意替他著想，用他的方式說話、用他的方式過日子，很難講哪一個最喜歡？」為角色過一次次不一樣的人生，隨之閱歷豐富的邱澤，接下來一樣只想盡好演員職責本份，「塑造好每次角色的更好表現，讓飾演的人物輪廓更立體，觀影者自然會跟角色站在一起，所以角色演出是否夠具說服力，是我目前演戲最在意的部分。」

拍電影是最浪漫的事

與角色遙想呼應出魅力共存的邱澤，受邀擔任今年台北電影節影展大使，本身就熱愛電影的他，形容「電影，很像是生活。除了拍電影之外，我也會花很多時間看電影，因為這是獲取不一樣人生經驗很重要的媒介之一，所以會盡量攝取多一點類型片的養分。」邱澤言語之中傾訴對電影的愛至深，「我從最初當演員，就一直想拍電影，因為覺得拍電影是件浪漫的事，能好好用每一個鏡頭把故事說好…那我現在正在拍電影，就覺得很幸福！」更侃侃而談「身為演員，就是一種人生的顛覆；每個角色都是跨出自己舒適圈的範圍，去體驗經歷、嘗試突破，從走路開始形塑角色，為他寫日記…才揣摩出一生又一生、一世又一世的不平凡人生之作。」

問起是否還有想不顧一切豁出去挑戰的事？邱澤意外率性的說：「人生不需要這麼極端，我很少有這種想拋下一切去做的事。」坦言現在接演到的戲劇角色都還滿喜歡，然後票房也還不錯就更開心，「我本來就在往喜歡的路上，正在做自己喜歡的事，都是自己熱愛的部分，好像沒什麼好要求的。」內心充盈知足地享受現在。

現在進行式的知足快樂

最後聊到要邁入40大關，所以不惑了嗎？澤式 Chill 嗨嗨一陣爽快笑聲，「我感覺還是超迷惑的啊～哈哈！但老實說以前小時候看40歲的人，都覺得他們像是大人；可是現在40了，也並不覺得自己像個大人啊！」說來有趣地分享從30歲之後就不太數日子、過生日的邱澤，除了工作以外，不太會設定目標和計劃，認為「這種設想很容易導致自己不快樂，因為只要一旦現況不是往想要的方向前進時，就會想去扭轉也好、盡可能達到也罷，而陷在那個一定要怎麼樣的無底洞，反而衍生出自己給的煩惱；然後達標了又會再想下一個要實現的願望，如此無止盡的念頭，真的會因此感到快樂嗎？I don’t think so！」

這番與七、八年採訪時，如出一轍地回話，令他也不由得笑出來說：「對吧！說這些年來的變與不變？應該就是我的價值觀始終如一，而且更往這樣的人生狀態去前行。何況活在太多『人家覺得…』的世界裡，累死了！不如點一個自己現在想吃的東西，馬上能吃到的那個快樂感，比設想未來一定要如何？然後歷經千山萬水達成，來得實在的活在當下！」一路走來，邱澤在盛譽中耐得住平淡，身上始終維持一個清晰篤定的本質沒有丟，澄澈的眼神裡，想好好把握住現在，談笑風生了悟出生命從來沒有框架，上路就知道怎麼活。

Off The Record

邱澤，淡然於心、從容於表

時而深思、時而靦腆、時而愛說笑的邱澤，在他帶點神秘氣息的舒適慢生活動靜之間，依舊保有本我的初心，純粹極簡一展優雅自得的爛漫調調。

1．說到「粉紅色」會聯想到什麼？

溫柔、可愛。

2．認為「愛」是什麼？

愛是關心跟包容！

3．最近掛在嘴邊的口頭禪？

是喔！（笑～）

4．覺得自己的心理年齡有多大？

30吧？

5．請用一種植物形容自己？

哈哈，我對植物不太了解，但我有種薄荷，所以應該是薄荷，因為很好養！（笑～）

6．近日最令克制不了的食物？

黑糖粉粿。

7．平常做什麼事抒壓？

聽音樂，最近在聽一張爵士專輯，是滿喜歡的爵士樂。

8．現在激勵自己人生的座右銘？

隨遇而安！

9．請選擇一個字作為自己未來的期許？

慢～

10．有句經典名言說「人生之所以美麗」對你而言是因為……

吃到好吃的東西！（笑～）

11．請分享一則笑話……

我要跟你說……我爸是開保時捷的、我媽開法拉利，你知道我開什麼？……我開玩笑的～～～（笑瞇瞇電眼）謝謝！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 邱澤

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