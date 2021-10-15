秋冬美白新品推薦　檸檬化妝水、澳洲「維他命C果王」早鳥養出白嫩肌

Text／Marie Claire美麗佳人 Phot／Marie Claire美麗佳人

以往美白旺季在春天，今年許多品牌像Rodial、sukin、肌研…卻選在秋冬推出新品，讓大家提早開啟美白前哨戰！

肌研極水檸檬淨白化粧水

肌研自推出極水系列以來，藉著極清透的水感質地、瞬間滲透的高吸收力，深受日本和台灣消費者喜愛。肌膚補給水分。肌研今年再推出全新「極水檸檬淨白化粧水」，是由日本樂敦製藥為追求美白的台灣女性特別研發！

當中加入嚴選日本瀨戶內產檸檬精華，取自在瀨戶內獨有的溫暖穩定氣候下所培育出的高品質檸檬，搭配維他命C誘導體，能深入滲透肌底，針對肌膚暗沉處集中修護，並促進循環使肌膚恢復明亮淨白。此外還添加了鈣、鎂、鋅、銅、鉀、鈉六種礦物質，及「精氨酸、甘氨酸衍生物」，為肌膚注入所需的微量元素。擦起來還真的有淡淡的檸檬果香，每次輕拍臉上都是療癒享受。

sukin超亮顏系列

最新登場的sukin超亮顏系列，使用澳洲獨有的「維他命C果王」卡卡杜梅（Kakadu Plum），是地球上已知維他命C含量最高的天然果實，更蘊含多種氨基酸等。sukin還添加澳洲原產鳳梨、萃取自橄欖的角鯊烯以及植物酵素成份，幫助改善暗沉和膚色不勻，讓肌膚從內而外透出亮潤光澤。

超亮顏維他命C潔面乳

能溫和清潔每日髒汙及殘留彩妝。內含卡卡杜梅、澳洲鳳梨以及澳洲原產植物酵素等天然配方，清洗後讓臉部增加保濕度，提亮膚色。

超亮顏維他命C亮眼凝膠

採用卡卡杜梅、綠咖啡萃取物、植萃角鯊烯等天然成份，為眼周肌膚補充維他命C，還能幫助黑眼圈逐漸淡化、提升眼周明亮神采。

超亮顏維他命C保濕乳

使用地表含有最多維他命C的水果卡卡杜梅為主成分，添加維他命E、澳洲本 土植物酵素以及鳳梨蛋白酶，早晨使用喚醒肌膚一整天的活力透亮。

超亮顏晚安C+保濕霜

質地滋潤好推勻，利用夜間為肌膚瞬效補充滿滿維他命C，恢復活力好氣色。

超亮顏臉部角質調理瞬亮凝露

凝膠質地中還有天然百香果微粒，溫和調理臉部角質，同時也為肌膚注入維他命C，使臉部由內而外重現光滑透亮

Rodial煥白柔光精露

入秋之際想要美白，首選具有足夠保濕度與溫和的美白精華是重點，來自英國的Rodial推出「煥白柔光精露」主打精準點亮肌膚，最重要的就是內含最近引領潮流的強大白皙成分WhiteTen™，以10種獨特活性成份（煙酰胺、乙酰氨基葡萄糖、積雪草、桑樹皮、蘋果梨、果實和山茶花葉、野木香根、麥角甾醇、阿拉伯半乳糖、山茶花葉提取物）組成，兼顧抗老、改善曬後暗沉、恢復肌膚光澤等效果。

還有充足角鯊烯補足水量，加上輕薄質地，一抹輕盈，讓肌膚保濕彈嫩又白亮。

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