孟耿如來獅子林看「媽媽的偶像」　公主切搭科幻裝透露小心機

▲孟耿如助陣葉珈伶CHARINYEH2022春夏大秀，分享秀後感想。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝周設計師葉珈伶CHARINYEH今（12日）發表2022春夏系列，因本季靈感來自台灣第一部科幻電影《戰神》，因此特別來到西門町獅子林商業大樓影院以微電影方式發佈，並請到藝人孟耿如看秀，她更透露，媽媽其實是葉珈伶的粉絲。

▲孟耿如（右）與設計師葉珈伶CHARINYEH 。（圖／官方提供）

孟耿如受邀擔任看秀嘉賓，穿著量身打造的不規則閃片裝搭配緊身背心創造科技感，她透露這次為了看秀，連指尖都有小心機，特別擦了銀色指甲油。秀前連設計師媽媽都非常興奮，「因為媽媽其實是葉珈伶老師的粉絲，她們是同輩設計師。」本季運用色塊拼接和機能布打造科技感，結合印花線條和手繪暈染來點綴細節，孟耿如也大讚，CHARINYEH服裝實穿，這次剪裁年輕俐落是很大的創舉，每套都想要擁有。

▲CHARINYEH2022春夏系列以台灣第一部科幻電影《戰神》為靈感 。（圖／官方提供）

CHARINYEH2022春夏系列以台灣第一部科幻電影《戰神》為靈感，多樣化色彩傳遞統與科技衝突感，之所以特別來到獅子林商業大樓發表，設計師葉珈伶談到，「獅子林是80年代時候的建築，霓虹燈美麗又吸引人，很適合我的主題。」她也期望能透過微電影無國界，讓更多人知道台灣服裝的實力。

而微電影一開頭，設計師葉珈伶就擔任主角亮相，影片中還出現科幻UFO並由模特兒演繹春夏新裝，也讓孟耿如笑說：「老師不要害羞，妳就是女主角。」

▲設計師汪俐伶WANGLILING呈現最新「電閾」系列 。（圖／官方提供）

臺北時裝周10日大秀，設計師汪俐伶WANGLILING呈現最新「電閾」系列，將多元材質與色彩玩轉，呼應永續概念，線的延續性搭配刺繡帶來的立體感，使電流透過閃電刺繡在服飾上綻放。並邀請藝人邰智源與坤達走上伸展台，分別穿著強勢銀色電流劃過的黑色西裝，與螢光綠襯底搭配閃電雷切拼接西裝展現專業模特兒風範。

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