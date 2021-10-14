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饗食天堂、美福大飯店下午茶吃到飽750元起！多國料理網激推必吃

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文／C編

不知道該吃什麼的時候，吃到飽是很好的選擇，不用煩惱選哪一種料理，全部吃一輪就對了。「Her森森」推出超夯的兩家吃到飽餐廳餐券，包括饗食天堂假日下午茶2人、美福大飯店彩匯自助早餐或下午茶通用券，750元起，真的很划算。

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▲饗食天堂,美福大飯店,彩匯自助,吃到飽,Her森森。（圖／Her森森）

▲饗食天堂、美福大飯店推出優惠下午茶，最低750元起，點我搶購

饗食天堂假日下午茶2人（送CityCafé），原價1,756元、特價1728元

饗食天堂是很多人愛去的吃到飽餐廳之一，豐富的海陸百匯餐點，可以吃到爽，包括現做和風壽司、生魚片、霸王櫻桃鴨、烤鴨捲餅、爐烤現切牛排、德國豬腳等等，想要大快朵頤，映入腦海的餐廳就是它了。

兩人餐券只要1728元，相當於一人只要864元，就可以吃到眾多新鮮美饌，絕對很適合和好友或是情人兩人去享受一下美味的假日下午茶，另外，在甜食部分也有各種蛋糕、布丁、冰淇淋、生巧克力等等，絕對是螞蟻控必去。

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▲饗食天堂,美福大飯店,彩匯自助,吃到飽,Her森森。（圖／Her森森）

▲饗食天堂、美福大飯店推出優惠下午茶，最低750元起，點我搶購。（圖／Her森森）

美福大飯店彩匯自助早餐或下午茶通用券，原價1080元、特價750元

飯店吃早餐別有一種悠閒感，啜一口咖啡，喜歡中式、西式，甚至日式餐點都有選擇，古早味的粉漿蛋餅、南台灣道地的海鮮粥，都讓人食指大動，丹麥麵包、馬芬、可頌，或是自己挑選食材讓師傅現做歐姆蛋，則讓喜好西式早餐的人相當滿足。

自助式下午茶有午後的輕鬆，又有正餐的美食，真的很享受，美福大飯店彩匯自助餐廳的下午茶，有鮮甜的海鮮、現切的美福肉品料理，千萬別忘了來一碗招牌的熟成牛肉麵，還有生魚片、壽司，甚至印度佳餚，大大地滿足味蕾，接著再拿一盤甜點、吃一碗冰淇淋，除了大滿足，沒別的詞可以形容。

關鍵字：

饗食天堂, 美福大飯店, 彩匯自助, 吃到飽, Her森森

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