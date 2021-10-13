美妝五倍券這樣用最划算！梭哈5000元送價值萬元保養品超狂

記者李薇／綜合報導

大家都已經領到五倍券，到底該怎麼花最划算，不妨可以參考各家優惠組合，把錢花在刀口上，買得超值、又很實用，《ET FASHION》就整理五倍券美妝的使用時機，可以省下不少錢。

嬌蘭：花費5,175元即可把價值10,106元的商品帶回家

蜂王乳系列最強精華「雙精瓶」導出廢物、導入修護，雙管齊下拯救口罩肌，讓肌膚重返滑嫩透亮緊緻，原先價值$8,395的雙導精華組合週年慶優惠$5,175，使用5倍券「梭哈」購入，加贈價值高達$1,711的蜂王乳雙星禮，等於花費5千元就能將破萬明星組合帶回家！

su:m37：會員85折優惠

持振興5倍券，於10月1日至10月31日止，會員購買正貨（非特惠組），享有85折優惠、新客購買正貨（非特惠組），享有9折優惠，且購買指定經典商品，再加贈會員現金點數。消費不限金額，再加贈「金萃無痕奢華保全5件組」。

DARPHIN：直接入會成為朵法尊榮貴賓

於10月8日至10月31日止，只要至全台DARPHIN專櫃使用五倍券消費，即可把週年慶明星優惠組合直接帶回家，不限金額消費，即可成為朵法尊榮貴賓，單筆消費滿3,000元，即可獲得點數500，單筆消費滿5,000元，5倍加碼贈芳香精露1.4mlx5（價值NT$2,072）

資生堂：經典組合大放送

明星商品加碼買1送4，搶買現賺，購 「百優精純乳霜」75ml，贈 「百優精純乳霜」7mL*4，或是明星商品加碼買75mL享125mL，購 「紅妍超導循環肌活露」75mL贈「紅妍超導循環肌活露」10mL*5份。

IPSA：超狂容量流金瀑布重磅登場

購 美膚微整機能液 200ml x5，贈 美膚微整機能液 30ml x15＋角質發光液EX 1號2P＋角質發光液 EX 2號2P＋美膚微整精華凝凍2P x2＋淨化歸0前導精萃2P x2＋臉部抗痕防護乳EX 2P x2＋ME自律循環液5號2Px2，優惠6,800元，價值NT9,180（74折）。

NARS：超實用底妝組合

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