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試・開箱／BYREDO香氛推出絕美唇膏　擺著就像藝術品一樣美炸

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記者李薇／綜合報導

想找一支顯色又飽和的唇彩，那肯定要找歐美系的彩妝為主，最近就有幾支唇彩非常厲害，像是香氛品牌BYREDO、彩妝品牌NARS都有厲害的唇彩，不但飽和、顯色，滋潤度更是棒得「嚇嚇叫」，一定要入手一支。

BYREDO 唇膏

金銀雙色金屬外盒，與護唇膏相呼應，外型洋溢著彷彿有機體的生命感，卓越的手感，並採用令人喜愛的磁吸設計，保留口紅隨興且優雅愜意的現實感。今年十月再度上市全新裸色閃耀唇膏共四款，清新而立體地詮釋90年代裸唇風情，柔光煥發珍珠母貝的柔煦光芒。輕輕一抹就能完整上色，輕鬆營造保濕感受和耀眼妝效。

NARS 雲霧唇誘

今年秋冬，千呼萬喚，唇膏控終於等到，適合亞洲人的三大絕美色調，仙氣溫柔－玫瑰奶霜、甜美引誘－微醺莓果、高級時尚－焦糖可可，任選一色都能讓妳驚呼：「這就是我的色！」，極美色澤，完美到位，全系列12色不怕找不到合適唇色，只怕守不住理智線。

▲BYREDO,NARS,BOBBI BROWN,彩妝,唇彩,唇膏,唇釉。（圖／品牌提供）

BOBBI BROWN 金緻奢華唇膏

以濃郁奶霜質地及持久高顯色聞名的「金緻奢華唇膏」，蘊含頂級三胜肽修護成分，一抹滋潤融化、滑順持久不咬唇的驚艷妝感，成為眾多美妝編輯和KOL化妝包內必收的摯愛唇膏，今年秋冬加碼推出限量絕美紅棕9色選，超實用無雷色讓人一口氣想全包。

關鍵字：

BYREDO, NARS, BOBBI BROWN, 彩妝, 唇彩, 唇膏, 唇釉

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