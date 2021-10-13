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2021週年慶「底妝組」必買盤點！植村秀55刷＋無極限粉底比單買還便宜

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記者張毓容／綜合報導

眾所期待的百貨週年慶正陸續開跑中，在這個每年最重要的囤貨好時機，除了保養品要補貨，彩妝也不能錯過，尤其是戴口罩也不能省的底妝，更是最多人關注的焦點。以下幫你整理出4大品牌今年必買、最值得入手的底妝特惠組，像是冬蟲夏草粉底、網上口碑超夯的#55刷或是無極限系列粉底都能以超優惠價格入手，快跟著買就對了。

BOBBI BORWN

BOBBI BROWN週年慶絕不能錯過包含蟲草雙星底妝的「冬蟲夏草粉底組」，不僅有今年才隆重升級10倍冬蟲夏草精華成分的全新升級版粉底，更搭配9月才剛推出的「冬蟲夏草精華亮膚持妝乳」和金緻奢華唇膏等明星商品，從妝前開始養膚，不論乾肌或混合肌都很適合，總價值NT$6,220，相當於66折優惠。

▲▼週年慶必買底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草粉底組，優惠價NT$4,095。

組合內含：冬蟲夏草精華粉底＋冬蟲夏草精華亮膚持妝乳＋專業刷具筒三件組＋金緻奢華唇膏迷你版、冬蟲夏草精華亮膚露15ml。

植村秀

植村秀今年優惠組超狂，有不少買1送正貨組合，其中「無極限完美底妝組」可說是底妝的完美組合！包含了超夯的無極限超時輕粉底和高人氣大神級「#55粉底刷」再加送迷你無色限唇膏和輕粉底、收納包，總價值NT$3,500，只要不到一罐粉底原價價錢就能買到，超狂45折絕對是秒殺款。

▲▼週年慶必買底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲植村秀 無極限完美底妝組，優惠價NT$1,575。

組合內含：#55零刷痕粉底刷(正貨)＋無極限粉底(自選色)＋無極限超時輕粉底674 5ml x 2＋無色限粉霧保濕唇膏#BG954迷你款＋植村秀小潮包。

PAUL & JOE

PAUL & JOE經典妝前乳「糖瓷隔離乳」從上市以來就是人氣熱賣款，更推出多款不同功能，如果是想要入門嘗試又不知該選哪一款的人，可鎖定今年周慶推出的「糖瓷隔離乳入門組」，一口氣打包經典糖瓷隔離乳與糖瓷絲潤、糖瓷防曬等3款，價值NT$2,600，只要69折就能擁有。

▲▼週年慶必買底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲PAUL & JOE 糖瓷隔離乳入門組，優惠價NT$1,800。

組合內含：糖瓷絲潤 / 防曬隔離乳30ml（2擇1）＋糖瓷絲潤隔離乳SPF15/PA+ 15ml＋糖瓷隔離乳10ml x 2。

RMK

RMK底妝的好口碑是出了名的，今年週年慶也將9月才更新上市的「輕柔空氣感粉餅N」打包入優惠組，相當於買空氣感粉餅就送人氣潔顏油及涼感去角質凝膠，價值NT$2,610，只要77折就能獲得。

▲▼週年慶必買底妝組盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK 空氣感粉餅新品組，優惠價NT$2,010。

組合內含：輕柔空氣感粉餅N（全品/含外盒＋W粉撲）＋潔膚油（smooth）30ml＋海藍SPA潔顏冰砂30g。

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關鍵字：

2021, 週年慶, 周年慶, 週慶, 美妝, 彩妝, 底妝, 粉底, 優惠組, 特惠組

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