Lisa包緊緊耍帥　84萬寶格麗金錶襯身價

▲Lisa穿CELINE軍裝風外套搭配寶格麗鑽錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員「人間芭比」Lisa近日開心遊尼斯，身上的行頭清一色都是代言的品牌新貨，藉機做宣傳。她穿一件逾8萬元的CELINE金扣軍裝風的黑絲絨外套配黑褲，帥氣指數破表，她同時搭配寶格麗（BVLGARI）金錶，和外套上的金扣色系相呼應。

▲Lisa佩戴寶格麗Serpenti Seduttori鑽錶，884,000元。（圖／翻攝寶格麗官網）

Lisa是寶格麗的代言人，近日無論是官網首頁或廣告都換上她的形象照，受寵程度可見一斑，她也在日常生活融入品牌新鮮貨，戴上884,000元的Serpenti Seduttori腕錶，寶格麗巧妙將蛇元素轉化為水滴形錶殼，配上六角形蛇鱗鍊節所組成的鍊型錶帶，裝飾性強烈，成為她搭CELINE軍裝外套的最佳配件。

▲Lisa穿CELINE連帽衛衣與朋友一起跳舞。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲灰色CELINE連帽外套，26,000元。（圖／翻攝CELINE官網）



而與朋友一起在房間跳舞，Lisa則換上CELINE定價26,000元的灰色連帽外套，帽子上有大大的CELINE字樣，辨識度百分百，寬鬆剪裁讓她隨興跳舞毫不拘束，是她休閒時光最愛的穿搭。

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