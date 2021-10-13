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上億身家網紅LV高跟鞋霸氣包色　寵6個月大女兒用7萬行李袋

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▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni育有一雙兒女，一家穿搭都很時尚 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

身價上億元的義大利美女「網紅始祖」Chiara Ferragni是時尚圈寵兒，也是自創同名品牌的企業家，經常穿梭歐洲各大城市出席時尚活動或開會，因此一雙兒女也經常隨著她移動，她不僅有數個LV（Louis Vuitton，路易威登）行李箱、DIOR托特包伴她旅行，她也為3歲兒子與6個月大的女兒準備專屬LV旅行袋，極盡寵愛。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni為兒子Leo與6個月大女兒準備燙印名字的LV經典Keepall旅行袋。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni一雙寶貝使用的旅行袋是LV自1930年來的經典之作Keepall大型手袋，袋身以 Monogram 帆布打造，配置皮革手柄及銅掛鎖，以及一條供斜背的肩帶，有多個尺碼可選擇，品牌提供燙印服務，可在包身上燙印條紋、姓名字首並挑選襯裡顏色，最小的Keepall 45尺寸約70,500元起，Chiara即為兒女的手袋分別燙印名字，更方便取小童用品。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲LV尖頭高跟鞋太美，Chiara Ferragni霸氣包色，未定價。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

不僅寵兒女，Chiara Ferragni也有數不盡的精品好貨，繼6月亮出9雙愛馬仕（Hermes）H型鞋面的Oran涼鞋與Oasis低跟涼鞋，她繼續對喜愛的鞋款進行包色，曬出6雙LV後繫帶的雙色肩頭高跟鞋，而毛茸茸的LV拖鞋也是她的心頭好，展現「蜈蚣」實力。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲LV毛茸茸Bom Dia拖鞋也是Chiara Ferragni心頭好，37,200元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

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關鍵字：

Chiara Ferragni, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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