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木村光希差21歲撞衫全智賢！「氣場差距」曝光　網：踢鐵板

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▲▼全智賢、木村光希 。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢（右）、木村光希相差21歲撞衫 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

18歲日本「最強星二代」木村光希是時尚寵兒，近期穿著Alexander McQueen連身裙為品牌宣傳大秀，營造出纖細的側身曲線，雖然張張美照連發，但眼尖網友發現，該套裙裝早已被南韓女神全智賢穿上過，兩人相差21歲撞衫引起熱議，還有網友直言：「這下踢到鐵板」。

▲▼全智賢、木村光希 。（圖／翻攝自IG）

▲▼全智賢、木村光希 。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希日前以一套Alexander McQueen暗黑色背心連身裙擺拍 。（圖／翻攝自IG）

木村光希日前以一套Alexander McQueen暗黑色背心連身裙擺拍，一頭浪漫波浪長髮加持，木村光希憑藉上緊下寬的傘狀裙輪廓修飾，顯得身材十分纖細，以側身出鏡試圖彰顯傲人S曲線，不過年僅18歲的她稚氣依舊，搭配黑色高筒靴收尾，少女氣息蓋過了女人味。

而39歲韓星全智賢身為品牌韓國代言人，早前為戲劇宣傳時，自然早已穿上該套裙裝，她一頭幹練肩上短髮，比起木村光希的少女感，更多了霸氣女王風範，全智賢成功駕馭深V剪裁，美胸與纖腰齊發，舉手投足都充滿電力，且兩人相差21歲卻絲毫看不出差距，讓網友直呼：「全智賢女王無誤」、「同一件衣服風格可以差這麼多」、「全智賢氣場直接打趴」。

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關鍵字：

木村光希, 全智賢, Alexander McQueen, 撞衫, 女星

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