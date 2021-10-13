曾之喬、陳庭妮搶收FENDI新包！都愛「女神灰」辣曬S曲線比美





▲陳庭妮（左）、曾之喬演繹FENDI 經典包款Peekaboo成套限定系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

FENDI 經典包款Peekaboo日前推出了成套限定系列，由藝人陳庭妮、曾之喬搶先上身，搭配彩色粒面皮革與粗厚的車縫線設計，呈現童趣氛圍，兩人更相中同一霧灰色系包款，陳庭妮露出大片美背陪襯，曾之喬則以黑絲襪曬出火辣長腿，養眼美照連發。

▲FENDI為Peekaboo加入活潑彩色皮革搭配粗縫線呈現 。（圖／品牌提供）

Peekaboo為設計師Silvia Venturini Fendi在2009年推出的包款，陸續進化換上新色屹立不搖10多年，此次迎來的成套限定系列，以活潑彩色皮革搭配粗縫線呈現，很有辨識度，風靡大批女星搶先上身。

▲陳庭妮、曾之喬演繹灰色款式Peekaboo成套系列，加上Strap You 肩帶活潑可愛。（圖／品牌提供）

陳庭妮就以貼身的大地色系連身裙裝露出大片美背，肩背上灰色Peekaboo包款，上方還添加Nano Peekaboo 吊飾與Strap You 肩帶，帆布材質的彩色FF Logo粗肩帶與包款營造出強烈對比，在陳庭妮演繹下相當巧妙。曾之喬則是穿著長版西裝外套與黑絲襪的終極組合曬包，與陳庭妮一同相中灰色Peekaboo，少了幹練氣息卻多了性感女人味。

▲楊丞琳也是Peekaboo的愛好者。（圖／品牌提供）

除了成套限定系列，楊丞琳也是Peekaboo的愛好者，以綁帶白襯衫辣曬傲人曲線，並肩背裸色款式，與雪白肌膚相呼應，最後腳踩FENDI First高跟鞋收尾，整體造型非常完整。

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