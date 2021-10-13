fb ig video ETtoday search mobile

曾之喬、陳庭妮搶收FENDI新包！都愛「女神灰」辣曬S曲線比美

>

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮（左）、曾之喬演繹FENDI 經典包款Peekaboo成套限定系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

FENDI 經典包款Peekaboo日前推出了成套限定系列，由藝人陳庭妮、曾之喬搶先上身，搭配彩色粒面皮革與粗厚的車縫線設計，呈現童趣氛圍，兩人更相中同一霧灰色系包款，陳庭妮露出大片美背陪襯，曾之喬則以黑絲襪曬出火辣長腿，養眼美照連發。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI為Peekaboo加入活潑彩色皮革搭配粗縫線呈現 。（圖／品牌提供）

Peekaboo為設計師Silvia Venturini Fendi在2009年推出的包款，陸續進化換上新色屹立不搖10多年，此次迎來的成套限定系列，以活潑彩色皮革搭配粗縫線呈現，很有辨識度，風靡大批女星搶先上身。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮、曾之喬演繹灰色款式Peekaboo成套系列，加上Strap You 肩帶活潑可愛。（圖／品牌提供）

陳庭妮就以貼身的大地色系連身裙裝露出大片美背，肩背上灰色Peekaboo包款，上方還添加Nano Peekaboo 吊飾與Strap You 肩帶，帆布材質的彩色FF Logo粗肩帶與包款營造出強烈對比，在陳庭妮演繹下相當巧妙。曾之喬則是穿著長版西裝外套與黑絲襪的終極組合曬包，與陳庭妮一同相中灰色Peekaboo，少了幹練氣息卻多了性感女人味。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲楊丞琳也是Peekaboo的愛好者。（圖／品牌提供）

除了成套限定系列，楊丞琳也是Peekaboo的愛好者，以綁帶白襯衫辣曬傲人曲線，並肩背裸色款式，與雪白肌膚相呼應，最後腳踩FENDI First高跟鞋收尾，整體造型非常完整。

►歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害

►孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴

關鍵字：

FENDI, Peekaboo, 陳庭妮, 曾之喬, 楊丞琳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

安格斯12星座一周運勢10／1-10／17　雙子有貴人、金牛新戀情萌芽

安格斯12星座一周運勢10／1-10／17　雙子有貴人、金牛新戀情萌芽

3星座「戀愛眼光準」從沒失誤！　第一名穩嫁潛力股最會看人

3星座「戀愛眼光準」從沒失誤！　第一名穩嫁潛力股最會看人

《魷魚遊戲》鄭浩妍「從不節食」養成20吋螞蟻腰　 4運動瘦出超美線條 木村光希差21歲撞衫全智賢！「氣場差距」曝光　網：踢鐵板 2021週年慶最大亮點！SK-II經典熱賣保養三大必買攻略　實現晶瑩剔透趁現在！ 星巴克10／14起一連兩天「第二杯半價」　全品項都有優惠 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 「翹臀珍」首映會激吻小班、腹肌炸裂搶風頭　網：還以為她有演 一個「紙袋」就讓家中變整齊！不用強迫斷捨離的「4招整理術」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面