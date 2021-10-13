不到百坪！誠品史上最小社區店10／27登場　店員還會「開團購」

▲誠品生活時光社區小型店首間落腳內湖瑞光。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品在9月中宣布於台南南區將開幕「南台灣最大誠品書店」，今（10／13）再對外宣布首間「小型社區店」也將在10／27於內湖對外見客試營運，以「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域為主題，要跟鄰近居民做好朋友，該店大小不到1百坪，也是近期誠品開設的最小門店。

誠品近年調整營運策略頻繁，誠品生活董事長吳旻潔在2020年的股東會上曾表示，將採取「用力關店」的策略，整頓旗下體質，期間也再宣布插旗東南亞，在馬來西亞吉隆坡開設直營店，也將與碳佐麻里合作，進駐安平港園區，開出規模達6000坪的獨棟大店，也是南台灣最大書店，預計於2024年開幕。

而進駐城市各點的社區小型店，也是之前曾說過的發展重點，以「誠品生活時光 eslite me-time」為店名，深入在地居民的日常，並以駐點店長拉近互動的方式，深入社區需求，營造一個供街坊鄰里消化瑣碎日常、安頓心情的空間，在疫情模式下，各通路均積極發展鞏固常客、在地客群的相關策略，開出小型店是誠品深耕在地顧客的營運模式一種解答。

▲進駐餐飲TEA ROOM，開賣誠品行旅炙燒澳洲和牛頰牛肉麵。

「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店以日日有新書、週週有活動，也提供全球首發特色文具、產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等為特色，內有TEA ROOM全天候提供健康餐飲，試營運當天同步成立LINE社群，店長「小光」未來還將不定期推出團購服務。

▲店內與「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜。

誠品表示，店內提供數百款生鮮蔬菜、小農鮮奶與雞蛋、米麵、醬料、零食等，也首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，不經長時間冷凍，在最短時間從產地新鮮直達。此類小型店有別於過往位於商業精華地段的誠品，將深入全台過去無法逐一抵達的地方，預計3年內開展百家店點。

近期誠品持續調整旗下營運，位於SOGO忠孝館12樓的門市也已結束營運，城市內展店策略重心似乎將以社區小型點為主，對此其他書店業者表示，書店開小型店是很大考驗，因為閱讀的氣氛需要空間來營造，面臨低提袋率的情況很高，要看誠品如何分配營運比重才是存活關鍵。

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