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孫芸芸辣曬腿根「新歡編織包」曝光！　加了金球隱藏版粉色更燒

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▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲台灣第一名媛孫芸芸 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

台灣第一名媛孫芸芸總能引領時尚風潮，日前她在車上擺拍美照，身穿高領羊毛長洋裝搭配長靴，露出傲人腿部曲線，而手中包款更不簡單，來自BOTTEGA VENETA（BV）經典Cassette系列，包款過去就擁有高人氣，在今年秋冬繼續進化，加入了棒棒糖粉色與金球設計，受到孫芸芸演繹後簡直燒慘了。

▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸拎著白色CHAIN CASSETTE 金球鍊帶包 。（圖／品牌提供）

孫芸芸以羊毛長洋裝搭配長靴的幹練造型，拎著白色「CHAIN CASSETTE 金球鍊帶包」出鏡，即便是在車內擺拍也難不倒她，美照曝光燒慘粉絲，她也提到：「一直想這樣隨性的在車裡拍照，高領羊毛長洋裝配長靴，全黑是我平時最愛的穿搭。」

▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲今年秋冬編織包進化，與品牌珠寶相呼應加入金色圓球裝飾 。（圖／品牌提供）

孫芸芸手中行頭已經成為女孩們的時尚範本，此次帶貨BV經典Cassette系列包款，當然不是舊包重拎，品牌延續Cassette編織包的熱潮，在今年秋冬新融入飽和的秋季色盤與搶眼的金屬元素，並保留編織方包輪廓，為了與品牌珠寶相呼應，在金色鍊帶上加入金色圓球裝飾，提供簡潔白與棒棒糖粉色挑選。

▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲▼孫芸芸、許路兒BV編織包 。（圖／品牌提供）

▲許路兒演繹Padded Cassette 編織小羊皮側背包 。（圖／品牌提供）

除了金球款式編織包，本季的Padded Cassette 編織小羊皮側背包，以實用的翻蓋細節搭配三角肩帶設計擄獲人心，許路兒也悄悄入手拍美照，搶眼的BV綠讓她形容是「連鏡頭都會自動對焦的綠色」，許路兒搭配白色翻領襯衫營造下衣失蹤的美感，同樣很有帶貨效果。

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關鍵字：

孫芸芸, 許路兒, BV, Cassette, 編織

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