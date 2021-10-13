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賈靜雯怕收珠寶「被驚嚇」　張孝全得意送Tiffany變老婆貼身物

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記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.今起在台北舉辦為期16天的Jean Schlumberger高級珠寶展，23日將移師至台中大遠百專門店展至10月29日，特別邀請賈靜雯與張孝全為此總值20億元的珠寶盛會站台，賈靜雯許願若本屆金馬獎封影后，希望能買一件彩色寶石作品作為紀念，手上鑲嵌8.02克拉沙弗萊石的鑽戒正合她意，是否希望老公修杰楷買珠寶給驚喜？她直言：「一定要問過我，不然驚喜變驚嚇！」

▲▼Tiffany珠寶展嘉賓-賈靜雯 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈靜雯佩戴總價超過8000萬元的Tiffany Schlumberger珠寶亮相。（圖／記者黃克翔攝）

張孝全則是偶爾耍浪漫，會買珠寶給老婆驚喜，他得意透露婚前送給另一半Tiffany十字架項鍊，成為她貼身佩戴的重要配件，但之前在老婆生日時送上紅寶石，她卻沒有什麼反應，被問及喜歡老婆送什麼禮？張孝全坦白說：「我更狠，不喜歡就叫她自己留著用，所以現在她都沒送我禮物了。」

▲▼Tiffany珠寶展嘉賓-賈靜雯 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈靜雯戴的Tiffany Schlumberger薊花鑽石項鍊為全場焦點，她最愛鑲嵌8.02克拉沙弗萊石的鑽戒。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Tiffany珠寶展嘉賓-張孝全。（圖／記者黃克翔攝）

▲張孝全別上9,620,000元Tiffany Schlumberger鑲嵌鑽石與沙弗萊石的海葵胸針搭配正裝。（圖／記者黃克翔攝）

不僅談起送珠寶學問開啟話匣子，賈靜雯與張孝全對Tiffany的第一次接觸也印象深刻，賈靜雯透露25歲時買了一個小小的鑽戒，圓了她想擁有Tiffany Blue Box小藍盒的夢想，而3個女兒陸續出生，她也為寶貝們準備刻有出生時間的Tiffany湯匙紀念；張孝全則是在19歲時陪朋友走進Tiffany專門店，心中想著買不起而覺得無比緊張，20多歲再踏進店內是替媽媽挑禮物，成為他送親友禮物的重要品牌。

▲▼ Tiffany,CHANEL 。（圖／公關照）

▲Tiffany Schlumberger主石逾51.37克拉丹泉石的石上鳥胸針，4,720,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Tiffany,CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany,CHANEL 。（圖／公關照）
▲Tiffany Schlumberger鑽石耳環（左）2,905,000元，Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌總重逾41.3克拉鑽石手環8,710,000元。

今兩人都佩戴傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger作品亮相，他擅長將植物花朵、海洋生物等主題轉化為華美珠寶，結合鉑金、K金雙色材質與彩色寶石凸顯活潑氣息，賈靜雯所戴的5000萬元葉形與薊花鑽石項鍊便如同藤蔓在頸間延伸，充滿生命力；同場最高價為約9000萬元、主石逾10克拉的Tiffany Setting六爪鑽戒，並展出彩鑽、品質上乘的銅鋰碧璽等彩色寶石作品。

▲▼ Tiffany,CHANEL 。（圖／公關照）

▲Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌藍寶石、海水藍寶、碧璽與鑽石項鍊，28,135,000元。

▲▼ Tiffany,CHANEL 。（圖／公關照）

 

▲Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石冠冕，5,445,000元。

香奈兒（CHANEL）歡慶N°5香水誕生100周年，特別創作N°5系列高級珠寶向經典香水致敬，當中以其瓶身發想的N°5 CASCADE項鍊、耳環、戒指與手鍊，也運用繽紛彩寶演繹，瓶蓋為深具分量的祖母綠形切割黃色綠柱石，垂墜水滴形的黃色綠柱石、碧璽、尖晶石、黃色藍寶石及摩根石，彷彿是滴滴香水流洩而出，非常迷人。

▲▼ Tiffany,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒N°5 CASCADE耳環（由上至下）6,622,000元，戒指2,618,000元，手鍊6,622,000元。（圖／香奈兒提供）

►巨星超愛的Tiffany傳奇設計師招牌作襲台　海葵胸針點出奇思妙想

►亮・珠寶／梵克雅寶幸運草項鍊甜美亮相　「小粉紅」還有這些大牌

關鍵字：

賈靜雯, 張孝全, Tiffany, Tiffany & Co., CHANEL, 香奈兒

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