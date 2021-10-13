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GUCCI X BALENCIAGA即將登場！最新「迷你竹節包」太Q必成爆款

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記者王則絲／台北報導

於今年4月登場的GUCCI《詠嘆調ARIA》時裝秀系列，終於要在11月正式上市，今日率先透過六個不同主題的展演房間，帶大家預覽全系列的焦點，包括世紀聯名「GUCCI X BALENCIAGA」終於要來了，以及致敬設計師Tom Ford的性感設計，此外也能看到經典「竹節包」推出了迷你尺寸，可愛到爆表，絕對是本季必敗。

▲GUCCI ARIA系列 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI創意總監Alessandro Michele於《ARIA》大秀首套服裝致敬TOM FORD經典設計。（圖／品牌提供）

適逢GUCCI創立100週年，創意總監Alessandro Michele從過往經典中汲取寶藏，打造一場世紀時裝秀，還記得當時發表《ARIA》大秀時的驚艷感受嗎？如今都將一一呈現在眼前。

首先，為向讓GUCCI起死回生、打造黃金十年的設計師Tom Ford致敬，在名為「Party and Lounge」房間展示了《ARIA》中以他為靈感的作品。包括被「小辣椒」葛妮絲派特洛給穿紅的紅絲絨西裝，為秀場上的第一套服裝，以及其他灌注Tom Ford極致性感風格的蕾絲造型。

▲GUCCI ARIA系列 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI ARIA系列。（圖／記者王則絲攝）

▲馬術主題系列單品、服裝。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

接著來到「馬術主題」的房間，寬肩剪裁外套、大腿拉澎的的馬術褲、時裝化的馬術背心，以及自馬腹帶延伸而來的胸甲、腰帶腰包，全都能看見GUCCI與馬術歷史的交纏淵源，包款上的色彩亦是從馬場柵欄上的色塊為靈感製作。

▲GUCCI ARIA系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI ARIA系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI ARIA。（圖／記者王則絲攝）

▲萬眾矚目的GUCCI X BALENCIAGA聯名系列。（圖／記者王則絲攝）

本季最重磅系列非「GUCCI X BALENCIAGA」的世紀聯名莫屬，各式單品保留兩個品牌的識別度，像是GUCCI的馬銜扣Horsebit手袋上印有BALENCIAGA印花，BALENCIAGA經典的沙漏包上則印有GUCCI的老花，對時尚迷來說有多值得收藏已不必再多說明。

▲GUCCI ARIA系列。（圖／記者王則絲攝）

▲「迷你竹節包」太可愛，必成本季爆款之一，售價NT＄74,000。（圖／記者王則絲攝）

來到充滿80年代Disco風的房間裡，陳列的是派對專屬的大膽設計，其中全新推出的「迷你竹節包」瞬間吸引目光，將GUCCI經典的Diana竹節包打造成迷你馬鞍包的造型，並帶來搶眼的綠色、寶寶藍、粉色及米白色調，絕對將成為下個爆款。

▲GUCCI ARIA系列 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI ARIA系列。（圖／記者王則絲攝）

▲奢華風「Savoy Club」主題系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

GUCCI創辦人Guccio Gucci曾在倫敦的Savoy飯店工作，在那裡他看盡了上流社會的奢華，以及高級飯店的設計，成為他創立品牌的發想來源，因此在「Savoy Club」的房間裡，處處都是華麗衣裳，也聚集了珍稀皮革所製成的包款；「最後一間房間」則是帶大家看到了秀上的最後一套亮點造型，為Alessandro Michele向瑪麗蓮夢露致敬，象徵寫給GUCCI的一封情書。

▲GUCCI ARIA系列 。（圖／品牌提供）

▲秀上的最後一套亮點造型，致敬女神瑪麗蓮夢露。（圖／品牌提供）

►說・流行／GUCCI官方「二手店」上線！40年前衣櫃箱、60年前竹節包都超美

►Rosé帶貨「沒LOGO」的低調手袋　美到女星們不惜狂撞包也要背

關鍵字：

GUCCI, ARIA, 詠嘆調, BALENCIAGA, 聯名, 竹節包, 一百週年

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