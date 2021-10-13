1瓶超萬用！精華油6種保養使用法　可當面膜前導還能去角質

▲精華油不僅能保養臉部肌膚，連唇部、指緣都能用。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

進入秋冬之際，換季帶來的肌膚敏感及乾燥缺水，常常保養品擦了許多層都沒什麼改善，還難以完整吸收，其實關鍵在於補水外還需要滋潤鎖水，這時候正是使用精華油的好時機。而除了用來滋潤臉部肌膚，精華油以下6種實用妙招，不僅能快速提升肌膚狀態，連唇部、頭髮都能用。

＃醒膚SPA

取適量精華油均勻按摩於全臉，再用熱毛巾熱敷，加速吸收，幫助軟化肌膚角質，有效改善臉部浮腫狀況，非常適合熬夜、疲勞時，為肌膚急救護理。

＃護膚品＋1升級

將精華油以適當比例調和於精華液中，提升滋潤度，更加乘保養功效。

＃溫和代謝去角質



將精華油低在化妝棉上輕輕擦拭全臉，可幫助帶走臉上髒汙、代謝角質，讓肌膚立即亮起來。

＃面膜前導



在面膜前使用，可藉由敷面膜加強精華油的滲透度，更滋潤肌膚，達到油水平衡。

＃萬用保養油



精華油不僅可用在臉部肌膚保養，也可當作護髮油、指緣油、護唇油等，用於全身保養都可以。

＃提升底妝服貼、光澤度

以2：1的比例混合粉底液與精華油，可提升底妝服貼度，打造光澤好肌膚，也可適粉底妝效和個人膚質減少精華油比例。

▲Stunnin’ Recipe 黃金神盾全效精華油，30ml，NT$1,680。



含有摩洛哥堅果油、南瓜籽油、荷荷芭油、琉璃苣籽油、葵花籽油等5大珍貴植萃油，能滋潤肌膚並增強肌膚防禦力，留住水份、提升肌膚澎潤感及透亮度。

▲La Prairie 魚子美顏夜間緊緻精華油，20ml，NT$18,100。



La Prairie首款魚子精華油，蘊含全新研發「魚子精醇複方」，能幫助加成夜間肌膚修護黃金期，強化肌膚，修護、緊緻肌膚並改善紋路，同時「完美封存」前續保養功效。

▲ELEMIS 海洋膠原修護精萃油，15ml，NT$3,100。



富含藻類萃取精華，能幫肌膚注入滿滿水分，使肌膚彈潤，一滴就讓手邊保養品更有感，打造光澤透亮肌，完美油水比例配方，質地輕盈好吸收。

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