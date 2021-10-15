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「纖維女王」蕾絲風衣7980元→3860元　還有這件「穿上就變瘦」

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文／C編

蠶絲又被譽為是「纖維界的女王」，調節溫度、冬暖夏涼，成為從古至今一直被愛用的材質，「Her森森」特搜了多款蠶絲材質服裝，不但穿親膚透氣，而且從襯衫、夾克、褲子到風衣都有，其中風衣適合秋天、修身的夾克「穿上就變瘦」，每一款都有特色，能因應不同場合，穿搭出最適合的造型，衣櫃裡永遠缺一件衣服嗎？一定要用蠶絲材質的單品填滿。

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▲蠶絲,矜蘭妃,風衣,運動套裝,寬褲,花苞外套,穿搭,。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃蠶絲服裝，最低價2280元起，點我搶購

蠶絲骨線蕾絲風衣外套（單件選色），原價7980元、特價3860元

以精湛的工藝製作，結合骨線蕾絲，為率性挺拔的風衣注入柔美風情，帶點知性優雅的風格，正適合逐漸變涼的天氣，現在買立刻可以穿，莫蘭迪色的藍調或是榛果可可的顏色，不管是搭配洋裝還是牛仔褲都適合。

蠶絲抗UV打攬工藝珍藏花苞夾克，原價6980元、特價3500元

限定款的花苞輪廓夾克，底線採用細橡筋，是一種細數打攬工藝，也叫「拉橡筋」，常見線跡平行，間距均勻。利用細橡筋達到修身的效果，即使是大尺寸女孩也不擔心，而且質料輕薄，秋季穿剛剛好。

蠶絲彈力雙喬縐襯衫，原價4980元、特價2390元

天然蠶絲製作，富含18種氨基酸所構成，與人體肌膚構造相似，是目前公認最親膚的材質，上等的面料穿起來不但絲滑舒適，類似緞面的光澤更可以呈現出質感的穿搭，淺藍色的顏色或是玫瑰粉，上班、約會穿搭都很OK！

蠶絲簡約高貴長寬褲（黑），原價4980元、特價2280元

寬褲是很多女孩衣櫃裡面都應該要擁有的穿搭單品，率性不拘束，因此受到很多人歡迎，寬版的設計在腰間做出收腰的剪裁，不但舒適好穿，更重要的是還可以讓下半身比例更好、拉長腿部線條，看起來很修身。

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▲蠶絲,矜蘭妃,風衣,運動套裝,寬褲,花苞外套,穿搭,。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃蠶絲穿搭單品，最低價2280元起，點我搶購

蠶絲天然防曬美膚休閒套組，原價4980元、特價2600元

運動的時候最需要吸濕排汗的材質穿搭，因此矜蘭妃也推出天然防曬美膚休閒套裝，外套加上縮口褲的設計，運動穿剛剛好，而且材質又很涼爽，秋天買來立刻就可以穿，羅紋設計穿久也不會外翻變形，很適合運動的人天天穿起來。

關鍵字：

蠶絲, 矜蘭妃, 風衣, 運動套裝, 寬褲, 花苞外套, 穿搭

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