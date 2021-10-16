這台必收！Dyson二合一「涼風＋空氣清淨機」超方便　全年都能用

文／C編

空氣污染總讓人介意，尤其是住在市區，想讓環境品質更好，必須借助一些「外力」，「Her森森」推薦「Dyson TP07二合一涼風空氣清淨機」，不但可以當作電風扇使用，同時還可以讓空氣更加清新，如此一來，換季也不用收起，絕對是一大好處，方便度再加一。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Dyson TP07二合一涼風空氣清淨機，特價19900，點我購買。

Dyson TP07二合一涼風空氣清淨機搭載整合感應器，以獨特的演算法「分析空氣」，每秒分析一次資料，以分子等級診斷污染物，並在LCD上顯示即時結果，可以時時刻刻掌握空氣狀態，搭配HEPA H13濾網，可捕捉99.95%小至PM0.1的微粒，活性碳能淨化氣味和有害氣體，甚至揮發性有機化合物也不放過。

同時具有Air Multiplier氣流倍增技術，能產生強力氣流，可將遠處污染物吸入機器，再將淨化後的空氣吹送到全室，在溫暖的日子，強勁的淨化空氣氣流可讓人感到涼爽舒適，氣流從機器後方分散出來，淨化空氣同時又保持室內溫度。

靜音設計讓機器運轉不干擾生活，同時還有專為淺眠者所設計的夜間模式，用最安靜的設定監測與淨化，且顯示器會變暗，還可以搭配使用Dyson Link 應用程式，隨時隨地監控空氣品質。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Dyson TP07二合一涼風空氣清淨機，特價19900，點我購買。

「Her森森」推出「Dyson TP07二合一涼風空氣清淨機」，原價19900元、特價19900元，空氣清淨風扇雙效合一，可以同時清潔空氣並且吹出乾淨的空氣，打造舒適的居住環境。