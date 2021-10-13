《冰雪奇緣》彩色口罩超可愛　大人、小孩設計都不同讓人想全包

記者李薇／台北報導

《冰雪奇緣》的艾莎公主深受大人小孩喜愛，HOLIC與紡織大廠佳和合作推出《冰雪奇緣》口罩，大人款以艾莎公主與妹妹安娜剪影設計，搭配森林的彩色風格，展現出大人系的可愛風格圖案，一點都不會過於孩子氣，大人戴剛剛好。

▲佳和推出冰雪奇緣口罩系列。（圖／品牌提供）



小朋友款的《冰雪奇緣》口罩則以彩色印刷的安娜、艾莎公主還有超人氣的雪寶作為設計，小孩子戴起來特別可愛又童趣，全系列口罩採用三層不織布組成，有效阻絕空氣中的飛沫灰塵，使用所有材料及製程皆依CNS相關或同等國際規範標準進行檢測，全數皆符合通過。

▲超可愛的冰雪奇緣孩童版。（圖／品牌提供）



一直以來都以可愛的口罩受到大人小孩喜歡的「親親口罩」，這次又有新的聯名，包括跟香港潮熊Qee合作的款式，非常適合男性使用，戴起來潮感十足；還有全新的寶可夢系列第三波，這次全面採用獨特的定位印刷，讓每個角色特性大顯耀眼，一上架就破千搶購。

▲親親與Qee潮熊合作款，受到男性的喜愛。（圖／品牌提供）



當然還有針對10月底即將到來的萬聖節做出設計，上面有可愛的鬼鬼跟南瓜圖案，還有因應同志大遊行的彩虹色調口罩，看起來也是非常繽紛可愛，比起一般的口罩戴起來更有活潑的感覺，心情也會特別好。

▲還有寶可夢第三波的單品。（圖／品牌提供）