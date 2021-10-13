超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

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每個人現階段面對的壓力都不同，要尋找到根源並且消除才是解決之道，日本網站「TRILL」就公佈了一項「圓圈心理測驗」，從你第一直覺看出的東西解析壓力來源，超準測驗一起來看看！

第一眼看到下圖的圓圈，會認為是以下哪一件東西？

▲日本壓力來源心理測驗 。（圖／ET FASHION製圖）

A 標點符號



B 電梯按鈕



C 一雙眼睛



D 信號燈

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

1．選擇標點符號的人「容易被強迫工作」

選擇標點符號代表你不太會拒絕別人，往往第一時間接受了對方的請求，反而造成後續壓力累積越來越多，而且別人也會養成習慣，遇到問題先來找你，變成了一種死循環。

2. 選擇電梯按鈕的人「容易背黑鍋」

因為你無法看著事情交到不被信任的人手中，所以總是一肩扛下所有，順利完成任務也罷，若是沒有完成好，那麼罪名都到你頭上，讓自己莫名背黑鍋，受委屈到最後還說不出口。

3. 選擇一雙眼睛的人「特立獨行反而惹罵名」

選擇一雙眼睛的人很有自己獨到的看法，比起團隊工作反而喜歡獨自行動，但獨來獨往的工作態度有時候會惹上罵名，讓別人不信任你是否能夠完成任務，不會表達自己，「少說多做」反而讓壓力更大。

4. 選擇信號燈的人「堅持的事情不被看好」

選擇信號燈的人正在走一條不被外界看好的路，因為你的冒險家精神，想要堅持自己喜歡的事物，偏偏與實際面相差很大，過多外在的聲音讓你壓力倍增。

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