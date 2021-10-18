「絕美黑包」孫藝珍尬Tiffany搶曬！GUCCI竹節、CHANEL粉餅都開給你看

▲GUCCI 100週年限定全黑Bamboo竹節包開箱細節一次看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

即將邁入秋冬，不少品牌紛紛推出全新系列，不會出錯又百搭的「黑色包包」，絕對是女孩們搶先特蒐的單品，《ET FASHION》除了盤點DIOR、PRADA、SAINT LAURENT等各大精品的黑色系爆款包外，還加碼開箱GUCCI、CHANEL本次新系列的重點包款，往下看完細節包準你選擇困難不會發作，一眼就看中命定「黑包」。

GUCCI

▲GUCCI 100週年限定全黑Bamboo竹節包。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

GUCCI Bamboo「竹節」包系列是近日的大熱包款，起源自二戰時期因物資短缺，而用竹節來取代包包的部分零件，後來更受到當時的時尚Icon黛安娜王妃青睞，GUCCI竹節包系列也進而成為品牌的標誌性元素之一。

▲Bamboo竹節包貼心隔出多層收納空間。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

GUCCI迎來100週年，品牌特地推出一系列期間限定商品，這款全黑的Bamboo手袋，就連經典的「竹節提把」部分也一改過往的竹子原色，轉為全黑，讓包款原先的優雅輪廓更添個性，輕轉中央竹製旋轉閂釦即可開袋，內部貼心隔出多層夾層，空間容納手機、錢包、鑰匙都很Ok，也不怕撈不到口紅、耳機等小物。

▲包內另附「1+1」皮件小包＋鏡子。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

Bamboo系列包款另一吸睛亮點，便是包內另附的「1+1」皮件小包＋鏡子，同樣為質感黑色系，只能說GUCCI太懂少女心，哪個女孩的包包能缺少一面小鏡子呢？拿出鏡子後小皮件還能當成卡夾來用，CP值破表！附上可肩背、可調節式肩帶，輕鬆遊走在手拿與肩背的風格之中。



CHANEL

▲開箱CHANEL黑色皮革菱格紋晚宴包、皮穿鏈粉餅盒造型小包。（影 / 記者王蓁蓁攝）

▲CHANEL黑色皮革菱格紋晚宴包，小巧設計讓女孩們能一手掌握。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

秋冬時裝系列，香奈兒（CHANEL）注入冬日運動的輪廓外，以1970年代的巴黎風情帶來了一系列華麗單品，絕美的皮革菱格紋晚宴包、小巧的方形設計，讓女孩們能輕鬆一手掌握，品牌經典的雙C Logo則點綴中央增添低奢質感，而派對時也不需要帶太多東西，晚宴包空間能容納補妝小物就很夠用了，包內更貼心在側邊附上鏡子，節省空間之餘，還能讓女孩們隨時保持美美狀態。

▲CHANEL黑色皮穿鍊粉餅盒造型小包。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

本季最搶眼的包款，不外乎是以品牌經典美妝粉餅盒打造的造型小包，奢華的菱格紋皮革加上鏡面結構還原細節，只能「裝可愛」的小粉餅包當然什麼都容納不下，不過女孩們也不在乎，小包內裡同樣附有小鏡子，皮穿鏈的背帶可輕鬆上肩，派對時背上身一點都不累贅，還能順勢點綴造型。

VALENTINO

▲孫藝珍、Tiffany不惜撞包也要搶背全新Stud Sign肩背包。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial、＠ejinhand）

這款讓孫藝珍與前少女時代成員Tiffany不惜撞包也要搶背的VALENTINO全新Stud Sign肩背包，擷取了品牌兩大經典元素，延續了上一季的大鉚釘設計，並注入背帶，點綴中央的V Logo仿舊復古金釦飾，令包款遊走在龐克與優雅之間，以小牛皮打造而成的硬挺皮革不只不易變形，質感的粒面壓紋也十分耐刮，風琴般的包側設計，則增添不少容納空間。

▲VALENTINO Stud Sign肩背包擷取品牌兩大經典鉚釘、V Logo元素。（圖 / 品牌提供）

不同於低奢外觀，掀開Stud Sign肩背包，VALENTINO經典的火紅色立馬映入眼中，搭配手感極佳的NAPA小羊皮性感又華麗，難怪能俘虜眾多女神芳心。



DIOR

▲Lady Dior 黑漆亮面小牛皮鍍鈦金屬中型提包，NT$165,000。（圖 / 品牌提供）

▲30 Montaigne 墨黑色小牛皮翻蓋包，NT$120,000。（圖 / 品牌提供）

2021早秋DIOR再度引領黑色風潮，推出全新Uber Black「極致黑系列」，一口氣帶來 Lady Dior 黛妃包、Dior Caro 翻蓋包、30 Montaigne 翻蓋包以及 Dior Bobby 肩背包等人氣夯款，除了延續2019年的Ultra Black霧面皮革，將經典包款們從包身到金屬配飾一次「黑化」，更帶來全新黑漆亮面材質，並在包款細節增添了鐵霧灰色、與鍍鈦金屬，黑色控們絕對要收。

▲Jisoo近期在社群上狂曬Dior Caro 黑色釕金屬包款穿搭。（圖 / 品牌提供、翻攝IG@sooyaaa__）

「人間DIOR」BLACKPINK成員Jisoo更是在社群上狂曬這款Dior Caro黑色包款，不論是展現隨行的機場時尚、穿搭率性牛仔褲裝，還是中空裝或性感黑靴搭配耍辣，輕鬆穿梭在各種風格中，可以說在近期佔滿了Jisoo的IG版面。

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT MANHATTAN 黑色頂級小牛皮肩背包NT＄75,400（左）、鱷魚紋理壓花肩背包NT＄71,900。（圖／品牌提供）

▲Rosé帶貨YSL「MANHATTAN曼哈頓法棍包」。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

沒有高調搶眼的品牌Logo，率性俐落的「Le Manhattan」曼哈頓包完美演繹了SAINT LAURENT的法式低奢質感，仔細看才會發現YSL招牌的Cassandra標誌，以不顯眼的方式雕刻在扣環上。作為SAINT LAURENT品牌時尚大使的BLACKPINK成員Rose，在看完品牌時裝大秀後，趁機遊玩巴黎，同時不忘善盡職責帶著YSL行頭到處跑，這顆「Manhattan曼哈頓包」就是她帶貨對象，Rose不愧是人氣席捲全球的女明星，背上身的包款再低調都能瞬間引起話題。

PRADA

▲Irene Kim背著Prada Cleo織花針織及皮革手袋，NT$ 72,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA可以說是掀起時尚圈「腋下包」風潮的一大功臣之一，從夯到不行的尼龍小包、到後來Cleo系列皮革腋下包通通都是當季爆款，秋冬系列，品牌以搶眼的幾何織花圖樣帶來變奏版本的Cleo包款，令原先硬挺優雅的包包，為即將迎來的冬日帶來療癒感。韓國時尚KOL Irene Kim也在近日搶先背上身，只見她穿搭中空裝小露腰身加上墨鏡，反而讓Cleo織花圖樣腋下包的搭配，透出一抹異國度假風情。

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