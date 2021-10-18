fb ig video ETtoday search mobile

「絕美黑包」孫藝珍尬Tiffany搶曬！GUCCI竹節、CHANEL粉餅都開給你看

>

▲GUCCI 100週年限定全黑Bamboo竹節包開箱細節一次看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

 記者王蓁蓁 / 綜合報導

即將邁入秋冬，不少品牌紛紛推出全新系列，不會出錯又百搭的「黑色包包」，絕對是女孩們搶先特蒐的單品，《ET FASHION》除了盤點DIOR、PRADA、SAINT LAURENT等各大精品的黑色系爆款包外，還加碼開箱GUCCI、CHANEL本次新系列的重點包款，往下看完細節包準你選擇困難不會發作，一眼就看中命定「黑包」。

GUCCI

▲黑包盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網、記者王蓁蓁攝）

▲黑包盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網、記者王蓁蓁攝）

▲GUCCI 100週年限定全黑Bamboo竹節包。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

GUCCI Bamboo「竹節」包系列是近日的大熱包款，起源自二戰時期因物資短缺，而用竹節來取代包包的部分零件，後來更受到當時的時尚Icon黛安娜王妃青睞，GUCCI竹節包系列也進而成為品牌的標誌性元素之一。

▲黑包盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網、記者王蓁蓁攝）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲Bamboo竹節包貼心隔出多層收納空間。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

GUCCI迎來100週年，品牌特地推出一系列期間限定商品，這款全黑的Bamboo手袋，就連經典的「竹節提把」部分也一改過往的竹子原色，轉為全黑，讓包款原先的優雅輪廓更添個性，輕轉中央竹製旋轉閂釦即可開袋，內部貼心隔出多層夾層，空間容納手機、錢包、鑰匙都很Ok，也不怕撈不到口紅、耳機等小物。

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲包內另附「1+1」皮件小包＋鏡子。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

Bamboo系列包款另一吸睛亮點，便是包內另附的「1+1」皮件小包＋鏡子，同樣為質感黑色系，只能說GUCCI太懂少女心，哪個女孩的包包能缺少一面小鏡子呢？拿出鏡子後小皮件還能當成卡夾來用，CP值破表！附上可肩背、可調節式肩帶，輕鬆遊走在手拿與肩背的風格之中。


CHANEL

 ▲開箱CHANEL黑色皮革菱格紋晚宴包、皮穿鏈粉餅盒造型小包。（影 / 記者王蓁蓁攝）

▲黑包盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網、記者王蓁蓁攝）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網、記者王蓁蓁攝）

▲CHANEL黑色皮革菱格紋晚宴包，小巧設計讓女孩們能一手掌握。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

秋冬時裝系列，香奈兒（CHANEL）注入冬日運動的輪廓外，以1970年代的巴黎風情帶來了一系列華麗單品，絕美的皮革菱格紋晚宴包、小巧的方形設計，讓女孩們能輕鬆一手掌握，品牌經典的雙C Logo則點綴中央增添低奢質感，而派對時也不需要帶太多東西，晚宴包空間能容納補妝小物就很夠用了，包內更貼心在側邊附上鏡子，節省空間之餘，還能讓女孩們隨時保持美美狀態。

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／翻攝IG、品牌官網、記者王蓁蓁攝）

▲CHANEL黑色皮穿鍊粉餅盒造型小包。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

本季最搶眼的包款，不外乎是以品牌經典美妝粉餅盒打造的造型小包，奢華的菱格紋皮革加上鏡面結構還原細節，只能「裝可愛」的小粉餅包當然什麼都容納不下，不過女孩們也不在乎，小包內裡同樣附有小鏡子，皮穿鏈的背帶可輕鬆上肩，派對時背上身一點都不累贅，還能順勢點綴造型。

VALENTINO

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲孫藝珍、Tiffany不惜撞包也要搶背全新Stud Sign肩背包。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial、＠ejinhand）

這款讓孫藝珍與前少女時代成員Tiffany不惜撞包也要搶背的VALENTINO全新Stud Sign肩背包，擷取了品牌兩大經典元素，延續了上一季的大鉚釘設計，並注入背帶，點綴中央的V Logo仿舊復古金釦飾，令包款遊走在龐克與優雅之間，以小牛皮打造而成的硬挺皮革不只不易變形，質感的粒面壓紋也十分耐刮，風琴般的包側設計，則增添不少容納空間。

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲VALENTINO Stud Sign肩背包擷取品牌兩大經典鉚釘、V Logo元素。（圖 / 品牌提供）

不同於低奢外觀，掀開Stud Sign肩背包，VALENTINO經典的火紅色立馬映入眼中，搭配手感極佳的NAPA小羊皮性感又華麗，難怪能俘虜眾多女神芳心。


DIOR

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲Lady Dior 黑漆亮面小牛皮鍍鈦金屬中型提包，NT$165,000。（圖 / 品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲30 Montaigne 墨黑色小牛皮翻蓋包，NT$120,000。（圖 / 品牌提供）

2021早秋DIOR再度引領黑色風潮，推出全新Uber Black「極致黑系列」，一口氣帶來 Lady Dior 黛妃包、Dior Caro 翻蓋包、30 Montaigne 翻蓋包以及 Dior Bobby 肩背包等人氣夯款，除了延續2019年的Ultra Black霧面皮革，將經典包款們從包身到金屬配飾一次「黑化」，更帶來全新黑漆亮面材質，並在包款細節增添了鐵霧灰色、與鍍鈦金屬，黑色控們絕對要收。

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲Jisoo近期在社群上狂曬Dior Caro 黑色釕金屬包款穿搭。（圖 / 品牌提供、翻攝IG@sooyaaa__）

「人間DIOR」BLACKPINK成員Jisoo更是在社群上狂曬這款Dior Caro黑色包款，不論是展現隨行的機場時尚、穿搭率性牛仔褲裝，還是中空裝或性感黑靴搭配耍辣，輕鬆穿梭在各種風格中，可以說在近期佔滿了Jisoo的IG版面。

SAINT LAURENT

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲SAINT LAURENT MANHATTAN 黑色頂級小牛皮肩背包NT＄75,400（左）、鱷魚紋理壓花肩背包NT＄71,900。（圖／品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲Rosé帶貨YSL「MANHATTAN曼哈頓法棍包」。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

沒有高調搶眼的品牌Logo，率性俐落的「Le Manhattan」曼哈頓包完美演繹了SAINT LAURENT的法式低奢質感，仔細看才會發現YSL招牌的Cassandra標誌，以不顯眼的方式雕刻在扣環上。作為SAINT LAURENT品牌時尚大使的BLACKPINK成員Rose，在看完品牌時裝大秀後，趁機遊玩巴黎，同時不忘善盡職責帶著YSL行頭到處跑，這顆「Manhattan曼哈頓包」就是她帶貨對象，Rose不愧是人氣席捲全球的女明星，背上身的包款再低調都能瞬間引起話題。

PRADA

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲黑包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網、品牌提供）

▲Irene Kim背著Prada Cleo織花針織及皮革手袋，NT$ 72,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA可以說是掀起時尚圈「腋下包」風潮的一大功臣之一，從夯到不行的尼龍小包、到後來Cleo系列皮革腋下包通通都是當季爆款，秋冬系列，品牌以搶眼的幾何織花圖樣帶來變奏版本的Cleo包款，令原先硬挺優雅的包包，為即將迎來的冬日帶來療癒感。韓國時尚KOL Irene Kim也在近日搶先背上身，只見她穿搭中空裝小露腰身加上墨鏡，反而讓Cleo織花圖樣腋下包的搭配，透出一抹異國度假風情。

►「小白T」太好搭！歐陽娜娜、Jisoo搶穿　Tiffany「下半身失蹤」曬腿辣翻

►VALENTINO官網竟買「山寨帽T」！Lady Gaga搶穿　背後藏暖心原因

關鍵字：

包開箱, 黑包, 盤點, 特搜, GUCCI, CHANEL, DIOR, PRADA, SAINT LAURENT, VALENTINO, 孫藝珍, Tiffany, Jisoo, Rose, BLACKPINK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分

「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

越虐越愛的3大星座男！第一名絕對不能主動追求，越高冷他越想靠近妳

越虐越愛的3大星座男！第一名絕對不能主動追求，越高冷他越想靠近妳

郭書瑤一個側身滑出事業線　火辣又可愛被讚爆 吃太鹹隔天腫一圈？營養師曝「消水腫食物」，幫助排水利尿 5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦 凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻 「及肩短髮」5個造型自己完成！歐美捲搭配手刷染簡直太漂亮 IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了 代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面