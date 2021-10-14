貝克漢二兒子長大了！新廣告Man味噴發　大哥牽未婚妻隔空拼帥

記者王則絲／台北報導

足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）與老婆維多莉亞（Victoria）婚後生下三兒一女，一家六口經常登上媒體版面，近日二兒子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）接獲Canada Goose的邀請拍攝廣告，Outdoor氛圍的帥氣模樣電翻粉絲，Man味噴發，不過哥哥布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）最近也被捕捉到一身戶外機能風現身街頭，兩兄弟隔空拼帥。

貝克漢一家總是能成為焦點，現在不只是爸爸媽媽在養家，尤其是兒子們近年也多有自己的行程以及品牌合作。

▲羅密歐貝克漢替Canadda Goose拍攝廣告。（圖／翻攝自IG@romeobeckham、品牌提供）



今年19歲的羅密歐貝克漢繼承了爸爸的腳步，正努力成為職業足球運動員，先前不只替SAINT LAURENT演繹形象，陽光外型的他，近日還接獲戶外羽絨衣品牌Canada Goose的邀請拍攝廣告，形象畫報中，羅密歐貝克漢穿著羽絨背心和新款Journey Boot旅行靴，做出攀登峭壁的帥氣動作，看起來很有架勢，年紀輕輕就已散發十足男人魅力。

身為大哥的布魯克林貝克漢當然也不遑多讓，日前攜手未婚妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）走跳巴黎時裝周，被捕捉到私下的模樣，私下的他也喜歡戶外機能的單品，這天他選穿SUPERDRY的寶藍色保暖外套，與女友的深藍牛仔套裝巧妙搭成情侶裝，帥度當然也不輸給弟弟羅密歐。

▲SUPERDRY MOUNTAIN PADDED PARKA外套。（圖／品牌提供）



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