田馥甄就愛溫柔系的CITIZEN　光動能錶鑲鑽石、黃玉獻驚喜

▲CITIZEN女錶代言人田馥甄示範光動能星光腕錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

田馥甄與CITIZEN合作多年，始終是溫柔系光動能女錶的最佳代言人，邁入秋季的新形象照，她戴上櫻花粉紅金色的光動能星光腕錶EM0912-84Y入鏡，白蝶貝材質面盤上有銀河般的波浪線條裝飾，8時位置閃爍著單顆鑽石，令人驚喜的是錶冠也鑲上黃玉，流露低調奢華感。

▲田馥甄佩戴的光動能星光腕錶EM0912-84Y鑲有1顆鑽石與1顆黃玉，14,800元。



另兩款光動能新錶CITIZEN L EW5588-81Y與EW5586-86Y，則以繁星為設計主題，鑽石由如從錶圈滑落而下，與面盤上的鑽石相呼應，演繹星星在夜空中閃閃發光的模樣，更吸引人的是兩只錶均為限量款，台灣配額各100只。

▲CITIZEN全台限量100只的光動能繁星腕錶EW5588-81Y，27,800元。



Seiko旗下Lukia女錶秋冬設計強調現代女性的個性、自主性與知性等三項特質，因此呈現外表內斂卻又沉穩堅強的錶款，推出面盤中央有細緻刻紋的黑色面盤方形不鏽鋼太陽能電波錶SSVW193J；而為慶祝品牌創業140周年而生的紀念錶SSVW197J同樣是方形款，靈感源自陽光從雲朵間隙中綻放耀眼光芒，因此選用銀白與藍色為主色調，在時標1、5、11時位置點綴鑽石，7時方向則為藍寶石，展現清新風格。

▲Seiko創業140周年紀念錶款SSVW197J（左）23,500元，SSVW193J腕錶20,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

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