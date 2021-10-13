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麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃

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▲▼3類人少吃麵線。（圖／翻攝自FB/夏子雯）

▲麵線容易囤積熱量，導致變胖。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

前陣子「20元麵線」成為話題焦點，不少人也會將麵線當成簡單的一餐，但麵線要怎麼吃才健康呢？營養師夏子雯在粉專提醒大家，一碗麵線的熱量幾乎等於一碗白飯+一湯匙油，熱量直逼500大卡，她也建議有3種人盡量少吃勾芡麵線。

營養師夏子雯分享，很多長輩早餐的選擇是麵線，而麵線組成多以碳水化合物和油脂為主，很不均衡，另外勾芡容易使血糖迅速上升，當胰島素工作得更勤勞，也更容易囤積熱量，導致變胖。

▲▼營養師曝「3類人」不要吃麵線。（圖／Unsplash）

夏子雯建議，麵線中加上以蛋白質食物為主的配料，能讓營養更為均衡，舉例來說蚵仔、蝦仁、小卷、魷魚，就比赤肉羹、肉羹、魚羹、大腸來得好。因為海鮮類的配料常以食物原型呈現，熱量都比較低。

赤肉羹則優於其他，因為是以整條的粗肉塊製作，口感較紮實，市售的肉羹、魚羹則屬於加工後的肉類，多半還有較多的食品添加物，大腸則是屬於超高油脂的肉類，含有較多的膽固醇、飽和脂肪酸。

就健康來說，以下3類人不建議吃有勾芡的麵線。

血糖偏高、糖尿病患者：吃勾芡過的食物容易使血糖迅速升高，不利於血糖的控制。

想執行低碳飲食、減脂的人：一碗麵線的碳水化合物約等於一碗飯，正在執行低碳飲食的人，需控制醣份在50公克以內，若不小心吃到羹麵線就破功；而想減脂的人，則因羹麵線中隱藏約1湯匙的油，吃完整碗一樣前功盡棄。

需控制鈉攝取量、高血壓的人：麵線本身的鈉含量高，是因為鹽可以穩定麵團中麵筋的筋性，大大的提高延展性，使麵線不容易斷裂；且有些人也習慣額外添加烏醋、辣椒醬、沙茶來增加風味，如此鈉量就更高了，吃了1碗羹麵線，鈉攝取逼近3-4公克鹽(一天的鹽建議攝取量為6公克)。

▲▼營養師曝「3類人」不要吃麵線。（圖／Unsplash）

營養師也提醒，若今天吃了麵線，記得其它餐的調味就少些，並且多喝水，攝取富含鉀的蔬菜及適量高鉀水果，來排出體內多餘的鈉，才不會造成水腫、或身體的負擔。

關鍵字：

麵線, 營養師, 營養師夏子雯

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