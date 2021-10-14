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人生可以跌倒但不能耍賴！《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴

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▲▼《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴 。（圖／劇照）

▲《俗女2》收官，結局讓人笑中帶淚。（圖／翻攝自FB/俗女養成記、嚴藝文，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

《俗女養成記2》精彩收尾，陳嘉玲終於成為一位母親，而導演嚴藝文也以乾媽身分給嘉玲「養女兒10個提醒」，其中幾條讓人看了會心一笑，即將為人母、或已為人母的人看了尤其有共鳴。

▲▼《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴 。（圖／翻攝自嚴藝文FB）

導演嚴藝文在臉書上寫著：首先要恭喜妳當「母親」了，這是一個非常勇敢的選擇，妳要開始「養成」一個新的生命。 而關於女兒「養成」方面，容我給妳一些貼心提醒，要聽不聽妳自己決定。

1.如果妳的女兒是「俗女」，請不要用「淑女」的教養方式去折磨她也折磨自己。

2.告訴她每天吃飽，睡好非常重要。

3.讓她養一隻狗或貓，或任何寵物都行，教她何謂無私的付出。

4.當她覺得自己不夠漂亮不夠苗條的時候，甩她一巴掌，然後帶她去照鏡子，教她欣賞自己的獨特。

▲▼《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴 。（圖／劇照）

5.當她在放空發呆或是傻笑時，不要打擾她。

6.不要再跟月英阿祖「手爆釋迦」一樣，讓她對性這件事有陰影，教她如何保護自己比較重要。

7.告訴她理想伴侶的唯一標準：一個可以讓她做自己的人，不管那個人是男是女。

8.當她沮喪失落或是傷心哭泣時，陪在她身邊就好，不需要說太多「鼓勵」的話語。

9.鄭重告訴她：有錢，有愛，有健康，一輩子至少要擁有一項。（這點請參閱江鵝原著「俗女養成記」）

10.最後，讓她明白，人生很短也很長，可以跌倒，可以犯錯，但是不可以耍賴或白爛。

►徐曉晰一語道破愛情：分手痛苦不一定是愛，而是缺乏「離開的能力

 

關鍵字：

俗女養成記2, 陳嘉玲, 女兒養成, 嚴藝文

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