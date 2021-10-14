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日韓女生瘋「牛角麵包」睫毛！同場加映卸睫毛3重點一次看

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▲▼刷睫毛技巧。（圖／品牌提供）

▲根根分明的捲翹睫毛，讓眼睛瞬間放大。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

眼神是第一印象主要來源，研究指出擁有「存在感」的睫毛能更好地傳遞眼神，增進人際吸引力。近期《換乘戀愛》中的敏英，刷的根根分明的桃花眼，更是女生們的彩妝範本，由此可見睫毛是有多麼的重要。

和外國女生比起，亞洲女生常面臨「睫毛失蹤」窘境，因為先天的眼型和眼褶深度，總是特別吃虧，而如何刷出漂亮的睫毛，擴展眼睛範圍更是重點。

如何讓睫毛維持整日翹、立、挺呢？KISSME彩妝老師分享，像是牛角麵包般根部粗圓尾端尖細的睫毛最能達到此效果，牛角麵包睫毛重點在於睫毛根部採用W手勢完整沾染，確保睫毛根部有力站穩。搭配採用速乾型膏體的強力睫毛膏，在刷睫毛時透過手勢帶起睫毛捲翹弧度，並於睫毛中段暫停數秒，讓膏體幫助記憶捲度。

▲▼刷睫毛技巧。（圖／品牌提供）

除了刷出漂亮睫毛，正確卸除睫毛更該仔細學習，要知道一旦睫毛斷落需耗費六個月才能長回原有長度，睫毛毛囊如果萎縮甚至可能導致睫毛不再生長，若想保護嬌嫩的睫毛，以下幾個重點要留意。

第一卸妝需要輕柔，儘可能避免來回拉扯以呵護珍貴睫毛；再來選擇選擇不刺眼的卸妝液配方，降低揉眼睛、扯動眼皮等傷害睫毛動作的機會，最後選擇合格卸妝藥劑阻止化學成分傷害睫毛毛囊，還原原生柔軟睫毛。

▲▼刷睫毛技巧。（圖／品牌提供）

▲KISSME 超！持久立挺翹濃防水睫毛膏，#02玫瑰棕，499元。

▲▼睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

▲dejavu 放肆驚豔纖長色彩睫毛膏－藍黑限定色，420元。

▲▼睫毛膏盤點。（圖／品牌提供）

▲LUNASOL 晶巧光燦濃翹睫毛膏，#EX01 Garnet Cacao，1,250元。



 

關鍵字：

睫毛, 刷睫毛, 養護

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