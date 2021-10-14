風・Luxury／綠面女錶太火紅　Melody入手18萬勞力士

▲Melody近期新歡是勞力士綠面的Oyster Perpetual 36蠔式鋼款，185,000元。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋季什麼顏色最討喜？「時尚媽咪」Melody（殷悅）的答案是綠色！她一身俐落白襯衫搭黑褲，手拎黑色愛馬仕（殷悅）柏金包，看似簡約的黑白穿搭卻有一個新亮點，原來是「新歡」勞力士（Rolex）綠色面盤的Oyster Perpetual 36蠔式鋼款，185,000元便能入手。

▲楊祐寧老婆Melinda（上）曬香奈兒包與勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕錶黃金及蠔式鋼款470,000元。（圖／翻攝wangmelinda IG）

綠色是近來錶界的熱門顏色，不僅流行至男錶，也擴及中性設計與女錶。而綠色一直是勞力士的標誌性色彩，每回推出不同深淺色調的綠色總能引起討論，不僅走在時尚尖端的Melody入手綠面的Oyster Perpetual 36蠔式鋼款，男星楊祐寧的老婆Melinda也剛曬出要價47萬元的橄欖綠面Oyster Perpetual Datejust 36腕錶黃金及蠔式鋼款，羅馬數字時標VI及IX鑲24顆鑽石更吸睛。

▲勞力士棕櫚葉面盤的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶蠔式鋼款，233,500元。（圖／勞力士提供，以下同）



▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶18K黃金款，1,202,000元。

同樣是橄欖綠色、但更為花俏的款式為今年勞力士新款Oyster Perpetual Datejust 36腕錶蠔式鋼款，面盤裝飾棕櫚葉圖案，讓人過目難忘；若追求更華麗的風格，時標鑲鑽的Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶18K黃金款，能滿足所需，其綠色面盤採漸變色設計，深邃迷人。

▲PP錶徑加大至38.8毫米的Aquanaut Luce編號5267/200A-011卡其綠色鋼製石英腕錶，586,000元。（圖／PP提供）

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）也引領綠色風潮，旗下休閒風格的Aquanaut Luce石英女錶、都會感的TWENTY~4自動上鍊女錶，都分別以卡其綠或橄欖綠新色亮相；除了傳統金屬面盤覆上時尚色彩，亦可從天然寶石取材，伯爵（PIAGET）小巧精緻的Possession鑽錶即推出綠色孔雀石面盤，寶石天然的紋路讓綠色更有層次感。

▲伯爵Possession孔雀石面盤鑽錶，600,000元。（圖／伯爵提供）

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