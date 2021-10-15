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《換乘戀愛》5位歐膩最愛單品公開　敏英超放電、惠善只穿素T美上天

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編輯／Beverly

韓國人氣戀愛實境《換乘戀愛》近期引爆全網，節目中5位女成員各有特色，有曾當過女團成員的李可可、職業飾品模特兒慧仁、甜美Youtuber普賢等。除了擁有甜美外表，私服穿搭更是不少網友們討論的話題，簡單的單品、色系，隨便混搭穿起來就好好看！以下為妳統整幾個成為歐膩，還充滿個人特色的穿搭必備單品！

高敏英 － 「非黑即白」的極簡色系

被網友封為「女主角」的高敏英，雖然是《換乘戀愛》的忙內（老么），但擅長用黑、白色系的基本款單品做混搭，呈現知性俐落、優雅溫柔的風格，給人一種成熟穩重的視覺觀感，男生一眼就有好感，想當氣質的歐膩又撩男，非常適合向敏應的穿搭學習！

▲高敏英氣質歐膩穿搭。（圖／翻攝自ig：@lamuzes）

▲高敏英氣質歐膩穿搭。（圖／翻攝自IG@lamuzes）

李惠善 － 怎麼搭都好看的「素T」穿搭

節目裡的的氣質小姐姐李惠善，現實生活的「素T穿搭」依然符合她可愛梗直的個性，素色T恤不管搭配牛仔褲、西裝褲、寬褲甚至裙裝，都富有造型感。搭配不同材質的外套，還能穿出不同風格。

▲李惠善素T配外套造型。（圖／翻攝自ig：@seon.5）

▲李惠善素T配外套造型。（圖／翻攝自IG@seon.5）

鄭慧仁 － 時髦不搶眼的「飾品」搭配

最後加入的女成員鄭慧仁，熱情又平易近人，很快就和大家打成一片，私下的穿搭卻和她熱情的形象恰好相反。高冷感極簡風怎麼搭配，都不會讓人覺得單調無聊！利用「淡雅的素色」和「基礎單品」打造富有層次的高級時髦感，加上一點小巧思，例如：皺摺、排釦、鏤空等，打造富有設計感，卻不搶眼的時髦單品。

雖然穿搭遵循極簡風格，但身為飾品模特兒的她，非常會利用配飾來增加造型感，像是：耳環、項鍊、借指、手鍊等。

▲鄭慧仁極簡風穿搭。（圖／翻攝自ig：@ @hyeim__j）

▲鄭慧仁極簡風穿搭。（圖／翻攝自IG@hyeim__j）

金普賢 － 甜美少女「連身裙」穿搭

清新少女金普賢教妳如何穿出少女感十足的連身裙穿搭

穿搭公式1：素色連身裙+球鞋。

大地色系的連身裙，不論長袖、短袖還是無袖，都能輕鬆穿出少女感！加上每個女孩鞋櫃裡一定必備的小白鞋，給人一種可愛清新的感覺，還可以搭配同色系側背包或是帆布包等單品做點綴。

穿搭公式2：光澤感連身裙+短靴。

質感光澤的設計，透出波光粼粼的優美，再以同色系絲光感的內襯裙為基底，做出多層次穿搭。搭配綁帶短靴，給人一種氣質且俏皮的形象！

▲金普賢連身裙穿搭。（圖／翻攝自ig：@bh.e）

▲金普賢連身裙穿搭。（圖／翻攝自IG@bh.e）

李可可 － 「造型包」點綴單品

曾經是女團成員的李可可，在衣著上也不遑多讓！美國出生長大的她，輕鬆駕馭各種可甜可鹹的中性混搭風。但更吸睛的是可可的包包，是小資女的愛牌首選「CHARLES & KEITH」。小CK品項多元，商品更新速度快，從包包、鞋子到飾品、墨鏡都有，平價又時尚，少女到上班族各種風格的女孩都適合入手。

▲李可可CHARLES & KEITH包包。（圖／翻攝自ig：@rilaccoco）

▲小CK的包包是李可可的愛包之一。（圖／翻攝自IG@rilaccoco）

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關鍵字：

換乘戀愛, 素T, 極簡風, 高質感, 氣質, 可愛甜美, 連身裙, 小CK, CHARLES & KEITH

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