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85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲85度C一連4天推出第二杯20元優惠。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近秋意漸漸濃郁，正是吃甜甜的好時機，85度C宣布本週末飲品優惠，從10／16起一連四天，針對旗下特定飲品推出第二杯20元優惠，而今10／14起連續兩天，星巴克也推店內第二杯半價優惠，在即將邁入小週末與大週末的時刻，來杯飲料順便賺優惠剛剛好。

85度C宣布從10／16至10／19期間，大杯冰布丁奶茶系列推出第二杯20元優惠活動，大杯冰布丁奶茶2杯原價110元，特價75元；大杯冰布丁鮮奶茶2杯原價120元，特價80元，直接現省35元至40元。業者表示，優惠活動限門市現場購買，每人限購三組共6杯，僅可選擇同品項正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，每家門市數量有限，售完為止。

▲85度C布丁系列優惠。（圖／業者提供）

星巴克則在10／14與10／15共2天，推出「秋日美好相聚第二杯半價」活動，消費者只要到店內購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，就可享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯，需當場一次領取，品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲品。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

伯朗咖啡則在10／17星期日於宜蘭、家福中壢門市；10／18在南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，推出好友分享優惠，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

路易莎咖啡也從10／4起，推出首波「五杯券」寄杯優惠，在10／15前購買5杯寄杯，可享8折優惠，限同品項、規格（含加價調味），且不得跨店兌換，此活動寄杯兌換期限至明年2／28止。

關鍵字：

85度C, 星巴克, 第二杯, 優惠, 第二杯20, 第二杯半價, 伯朗, 路易莎

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