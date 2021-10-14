楊冪「胸下菱形鏤空」太誘人！害網友「心臟故障」狂喊：Slay全場

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪於昨日（13日）晚間出席活動VOGUE新篇章之夜，紅毯上眾星雲集，包括張鈞甯、宋茜、周冬雨、童瑤、湯唯⋯⋯都在場，不過楊冪以一襲「胸下菱形鏤空」的白色禮服現身，大方秀出傲人上圍與事業線，顯得特別性感出眾，驚人身材與顏值讓粉絲直呼：「心臟故障」，大讚：「Slay全場！」

▲楊冪出席Vogue新篇章之夜。（圖／翻攝自微博）



楊冪的正裝造型與私下穿搭總是能成為話題，這回現身紅毯活動也沒讓人失望，她選穿俄羅斯設計師品牌Ulyana Sergeenko的白色馬甲禮服，看似簡約卻一點也不無聊，不只是托出了傲人的事業線，胸下的菱形鏤空設計更是誘人，隱約透出底下白皙的肌膚，簡直引人犯罪。

加上禮服裙襬一路開衩到大腿最高處，讓楊冪得以展露她招牌的美腿，並以Christian Louboutin的白色紅底鞋俐落收尾，Buccellati的珠寶則點綴得恰到好處，頭上網紗也與服裝做了完美的呼應。

▲楊冪紅毯活動造型。（圖／翻攝自微博）



楊冪這回的紅毯造型獲得一面倒好評：「蝴蝶仙子」、「這樣的美貌真實存在嗎？」、「身材真的太太太太好」、「顏值、身材都在線」、「每次都這麼驚艷」、「我的心臟故障了」、「Slay全場！」

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