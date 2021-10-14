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凱特王子妃拉下洋裝拉鍊秒變外套　高明舊衣重穿巧搭卡地亞錶

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▲▼凱特王子妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特（中）一身亮眼的綠色穿搭，與威廉王子公開亮相。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃昨拜訪倫敦Heathland學校，與學生共同腦力激盪討論保護地球的方法，「衣Q」高明的凱特身穿綠色針織衫搭配英國品牌Erdem綠色外套、黑色長褲亮相，亮眼的綠色穿搭呼應環保議題，眼尖的王室迷更發現，她曾將此綠色外套當洋裝穿！

▲▼凱特王子妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特與學生一起討論保護生態方法，不時被學生逗樂。（圖／美聯社）

2014年威廉王子夫婦造訪紐西蘭時，凱特曾穿綠色的Erdem拉鍊式洋裝，當時旁人讚美這件洋裝漂亮，凱特曾笑著回應老公覺得有點太亮了；時隔7年，她舊衣重穿，將拉鍊打開，綠色洋裝立刻變身為外套，一物兩穿非常實用，也證明3寶媽身材依舊保持得很好。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲凱特佩戴的Ballon Bleu de Cartier自動腕錶，36毫米款187,000元。（圖／卡地亞提供）

凱特除了綠色穿搭吸睛，她同時搭配結婚3周年時老公送的卡地亞（Cartier）Ballon Bleu de Cartier藍氣球自動腕錶，以特殊的弧形保護錶冠設計著稱，面盤點綴羅馬數字時標，完美融合摩登與典雅氣息，她所戴的款式為錶徑36mm款，價格約187,000元。

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關鍵字：

凱特, 王子妃, 威廉王子, Cartier, 卡地亞

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