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藤原浩霸占整個秋冬！聯名Moncler閃電羽絨衣、羊絨精品黑潮破表

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▲藤原浩決定與Loro Piana的首度合作推出全新膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩與Loro Piana首度合作推出全新膠囊系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

日本潮流之父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）跨界聯名不斷，最新合作對象找上了「LV親戚品牌」百年義大利精品Loro Piana，「中性風設計」膠囊系列悄悄曝光，讓Loro Piana徹底改頭換面，系列運用藤原浩的標誌海軍藍，包括飛行外套、浮世繪外套、襪子等單品，鮮明風格無疑是年度驚喜合作。另也再度與盟可睞Moncler聯手打造街頭風格羽絨服，於今10月14日起發售。

▲藤原浩決定與Loro Piana的首度合作推出全新膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩決定與Loro Piana的首度合作推出全新膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲「Tsunaghi」鎖鏈圖案，在日本文化代表幸福與交流，出現在針織上衣和裙裝之上 。（圖／品牌提供）

藤原浩決定與Loro Piana的首度合作推出全新膠囊系列，亦是藤原浩首度以自己名字與品牌聯乘，他表示：「Loro Piana是樂於接受挑戰的品牌，這次的合作令我感到無比雀躍，過程相當精采而有趣。」也代表街頭潮流與精品的密切交流，為延續Loro Piana羊絨元素與藤原浩日本文化，捨棄了藤原浩經典閃電Logo，本次誕生了「Tsunaghi」鎖鏈圖案，在日本文化代表幸福與交流，出現在針織上衣和裙裝之上增添收藏價值。

▲藤原浩 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩 。（圖／品牌提供）

▲聯名重點單品。（圖／品牌提供）

另也包括實穿的雙面飛行員外套、以頂級羊絨研發出具毛皮質感的嶄新物料Cashfur Oversized 大衣，甚至還逗趣印上了Loro Piana代表性的駱馬和山羊，種種細節都可見藤原浩創新玩味。配件方面則有印著品牌名稱縮寫「Loro P」的帽款，不分性別皆可駕馭的大型束口袋、喀什米爾拼接色襪子，都是矚目單品。

▲▼藤原浩聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼藤原浩聯名 。（圖／品牌提供）

▲7 MONCLER FRGMT HIROSHI FUJIWARA藤原浩合作系列 。（圖／品牌提供）

7 MONCLER FRGMT HIROSHI FUJIWARA藤原浩合作系列，將實用功能及神秘標語結合，首發單品男裝有飛行員夾克、羽絨服、工裝夾克和一系列延承藤原浩本人街頭風格的外套，女裝搭配羽絨服的絎縫半裙，也將Moncler復古標識的全新LOGO用於單品之上。

▲▼藤原浩聯名 。（圖／品牌提供）

▲Keidh 羽絨外套 。（圖／品牌提供）

藤原浩玩味當然不僅於此，呼應主軸的「WORLD OF MONCLER」標語化為「WOM」縮寫，呈現於HANTIUM夾克背面，即便文字上下顛倒依舊維持原態。同時與英國皮革專家Lewis Leathers，共同革新演繹經典的441 Cyclone夾克。

關鍵字：

藤原浩, Loro Piana, 膠囊, 聯名, 羊絨, 潮流

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