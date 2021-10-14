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全智賢「短髮＋川字腹肌」氣場太強！竟比一旁男神朱智勛還帥

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記者王則絲／台北報導

南韓凍齡女神全智賢與朱智勛主演韓劇《智異山》於日前舉辦發佈會，將於10月23日正式播出，發佈會上主演群們包括全智賢、朱智勛、吳正世、趙漢哲都默契以全身黑裝亮相，其中全智賢的造型氣場直接強壓過所有人，只見她西裝中僅內搭一件小可愛，緊實的川字腹肌線條很驚人，配上短髮更加俐落率性，帥度甚至比站在一旁的男神朱智勛還更勝一籌！

▲▼《智異山》全智賢「竟跟2位叔叔演員同齡」：覺得委屈！。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲全智賢、朱智勛主演韓劇《智異山》發佈會，（左起）趙漢哲、全智賢、吳正世、朱智勛。（圖／翻攝自TVN，以下同）

全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》後，緊接著又有新作品《智異山》，可說是行程滿檔，擁有模特兒般體態、駕馭力極強的全智賢，每每現身總能驚艷眾人，這次新劇發佈會上，她穿著一身代言品牌Alexander McQueen的服裝，以短西裝內搭小可愛，搭配不規則切割的長裙與霸氣皮靴登場，身上則是有Pomellato珠寶的加持，帥氣不失典雅。

▲▼《智異山》全智賢「竟跟2位叔叔演員同齡」：覺得委屈！。（圖／愛奇藝國際站提供）

這身中空裝的造型下，讓全智賢的川字腹肌明顯現形，不禁令人驚嘆，幾乎都要忘記她今年其實已39歲，而且還是兩個孩子的媽，粉絲們狂讚：「女王太辣了！」、「帥翻」、「美到説不出話。」

▲全智賢。（圖／翻攝自IG）

站在全智賢身旁，讓人相形失色，其實當天朱智勛也是非常的帥氣，他選穿PRADA男裝造型，以內搭薰衣草紫色的針織衫與紅色緊身袖作為亮點，讓深色西裝不再無聊，也是相當高衣Q的一套裝扮。

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