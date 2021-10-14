星巴克圓筒包根本平價版LV！「白棕皮革」文青質感爆紅

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連鎖咖啡星巴克每季都會推出限定商品，最近在大陸有一款「秋季圓筒包」更是引發討論，以高CP值杯款+提袋的組合販售，除了能當成杯子收納袋之外，簡潔的皮革外型更撞款精品，日常出門也超好搭配，讓網友封為：「平價版LV」。

▲大陸星巴克秋季森林系列，隨行杯與圓筒包 。（圖／翻攝自小紅書、品牌官網）



大陸星巴克秋季森林系列中一款圓筒包在小紅書上爆紅，因設計感與外觀媲美精品，該款其實是將隨行杯搭配圓筒包一起販售，包款運用米白搭配棕色皮革交織而成，可收納杯款並提供斜背肩帶上身，中央還加入星巴克Logo皮革點綴，並採用翻開開法相當方便。搭配的隨行杯款也呼應米白色系，還有一隻可愛小狐狸打造秋季森林氛圍。

▲大陸星巴克秋季圓筒包被封為平價版LV Papillon 。（圖／翻攝自小紅書、品牌官網）

原先秋季系列應該是以杯款為主角，但沒想到圓筒包一曝光就搶走焦點，不少網友認為其設計感神似Louis Vuitton（LV）旗下的Papillon Trunk手袋，都是可愛的皮革圓筒包，而星巴克超狂的設計感也讓網友直呼：「一千元入手平替版LV」、「星巴克乾脆改行賣包」、「超有質感的」。

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